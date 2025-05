Die Story dahinter: Der neue Papst kommt ja aus den USA, hat aber vorher auch eine ganze Weile in Peru gelebt und dort ab 2014 sogar als Bischof in der Diözese in Chiclayo gearbeitet. Das hat er auch in seiner Antrittsrede erwähnt, hat den Menschen dort einen Gruß zukommen lassen. In Peru war das eine große Sache, in dem christlich geprägten Land flossen Tränen der Freude, Fernsehansprachen wurden gehalten und Glocken geläutet. Und für Donnie Yaipen war das der Anlass, Papst Leo XIV., wie er sich genannt hat, einen Song zu widmen.

Donnie Yaipen singt im Song voller Freude " Hebt die Hände und dankt Gott, weil unser Papst ist Peruaner, er ist ein Chiclayaner, er ist Papa Leon." Die Connection vom neuen, US-amerikanischen Papst zu Peru wird abgefeiert und vielleicht auch ein bisschen vereinnahmt – aber mit einem liebevollen Augenzwinkern. Das Video wurde teilweise vor der Bischofskirche gedreht, in der Leo XIV. in seiner Zeit in Peru gewirkt hat.