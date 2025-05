Am vergangenen Donnerstag (15.05.) wurde Deutschrap-Ikone Xatar beerdigt, sein Tod hat viele Menschen tief berührt. Jetzt gibt es scheinbar Ärger um sein Biopic "Rheingold", das 2022 in die Kinos gekommen ist. Kultregisseur Fatih Akin hat den Film nach Xatars Biografie inszeniert. Die Produktionsfirma Warner Bros. Deutschland hat nach seinem Tod offenbar beschlossen, den Film noch einmal in die Kinos zu bringen. In einem jetzt gelöschten Posting auf Instagram stand dazu: " In Gedenken an Giwar ‚Xatar‘ Hajabi zeigen wir den Film RHEINGOLD wieder im Kino. 🖤 "

An der Aktion gibt es Kritik aus Xatars engstem Umfeld. Auf Xatars ehemaligem Instakanal "Goldmann" wurde gestern eine Story gepostet, in der es dazu heißt: " Wir möchten euch mitteilen, dass diese Wiederveröffentlichung ohne Absprache der Familie erfolgt ist und Giwar [bürgerlicher Vorname von Xatar, Anmerkung der Red.] bisher mit der Auswertung des Films nicht einen Cent verdient hat. Wir rufen euch ausdrücklich dazu auf, dem Aufruf nicht zu folgen und den Kinosälen fern zu bleiben ." [sic]

Das Posting wirft der Produktionsfirma weiter vor, mit Xatars Tod Geld machen zu wollen. Zwar gibt es Stand jetzt vereinzelte Kinos, die den Film wieder zeigen – ein großer Kinostart ist bisher aber noch nicht auszumachen. Bleibt also abzuwarten, ob Warner Bros. die Ankündigung umsetzt oder wegen der Kritik wieder zurückgezogen hat.

Israels Kandidatin Yuval Raphael auf Platz 2 beim ESC

Am Samstag (17.05.) ging der Eurovision Song Contest zu Ende – gewonnen hat der österreichische Kandidat JJ. Für den meisten Diskussionsstoff sorgte aber der zweite Platz: Yuval Raphael ist eine Überlebende des Angriffs der Hamas auf das Nova Festival am 7. Oktober 2023.