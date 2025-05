Das fängt schon beim Entstehungsprozess an: Snoop Dogg war Ende Januar in der Hip-Hop- und auch allgemeinen Kulturszene in Ungnade gefallen. Denn im Zuge der Vereidigung von Donald Trump hat er auf einer Krypto-Gala gespielt, die von Trump-Unterstützern organisiert wurde. Auf die Kritik antwortete der Rapper etwas genervt mit einem Video. Wortlaut: " Kümmert euch um euer eigenes Leben. Auf all den Hass werde ich mit Liebe antworten. "

Auf dem neuen Album sind 21 Songs. Man kann den Titel verstehen als rhetorische Frage: "Ist das, was ich mache, ein Verbrechen?" Der Titeltrack samplet Sades Hit "Is It a Crime" von 1985. Snoop hat eine Fülle an Feature-Gästen auf das Album eingeladen – u. a. Pharrell Williams und Wiz Khalifa. "Iz it a crime" ist ziemlich abwechslungsreich: von Nineties-Hip-Hop und seinem charakteristischen Westcoast-P-Funk über freshe Beats bis hin zu R’n’B-Balladen. "Can’t Get Enough" – das ist ein Song, den er seiner Frau Shantee gewidmet hat. Die beiden sind seit ihrer Highschool-Zeit zusammen. Sie kennt ihn wie kein anderer Mensch, ist sein Rückgrat, hat ihm gezeigt, wie er ein besserer Papa und Opa sein soll, und war da, als seine Mutter gestorben ist, erzählt er im dazugehörigen Film.

Die Doku heißt ebenfalls "Iz it a crime", und darauf wird das Album Song für Song angespielt. Das ist alles recht aufwendig gemacht – mit ganz viel Bildmaterial aus seiner Karriere: von Tourneen, Interviews, Ausschnitten aus Musikvideos – und dann auch eher persönlichen Szenen. Die Themen des Albums – wie Loyalität, Verrat, Resilienz – werden durch Monologe vertieft. Wir sehen zum Beispiel Snoop am Karibikstrand, der lange über mentale Gesundheit sinniert.

"Iz it a Crime" – also Album und Doku – ist eine Art Reflexion. Snoop zeigt sich dabei erst als Gangsta-Rapper-Urgestein, als ausgebuffter Unternehmer und Strippenzieher. Aber dann eben auch als Familienmensch – von einer zerbrechlichen, menschlichen, vielleicht auch etwas altersmilden Seite. Lohnt sich!