Am Dienstag (13.05.25) wurde der Trailer zum Film veröffentlicht, der ab Mitte Juli in die US-Kinos kommt. Im YouTube-Clip ist Rihanna zu hören, wie sie "Friend of Mine" singt – ihr erster neuer Song seit drei Jahren. Damals war es ebenfalls ein Filmsong, für "Black Panther: Wakanda Forever". Ihr letztes Album "Anti" liegt inzwischen ganze neun Jahre zurück.

"Friend of Mine" ist ein von Afrobeats inspirierter Dance-Track und erscheint gemeinsam mit dem offiziellen Filmsoundtrack. Auf diesem sollen unter anderem auch Songs von Südafrikas Amapiano-Shootingstar Tyla, US-Rapperin Cardi B und Producer-Legende DJ Khaled vertreten sein.

Rihanna ist nicht nur musikalisch beteiligt, sondern auch Produzentin des Animationsfilms. Laut dem US-Musikmagazin Billboard übernimmt sie zudem die Hauptrolle – als Stimme von Schlumpfine. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in die Handlung: Die Bewohner des Schlumpfdorfs reisen in die reale Welt, um Papa Schlumpf zu retten, der vom bösen Zauberer Gargamel entführt wurde.

Rihanna ist derzeit schwer beschäftigt – als Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin mit ihrer Kosmetikmarke Fenty. Außerdem erwartet sie ihr drittes Kind. Vergangene Woche trat sie auf der MET-Gala in New York vor die Kameras. Auf die Frage eines Reporters, ob bald neue Musik komme, antwortete sie: " Vielleicht kommen bald ein paar Videos. Ich kann immer noch singen ".

Little Simz wird in "Young" zur grumpy Rap-Oma

Little Simz’ neueste Single "Young" ist durch und durch eine Klamauk-Nummer. Die Musik mit ihrer simplen Bassline und den Drums klingt in etwa so wie eine langsame Version eines alten Hits von The Streets. Ganz im Stil der britischen Rap-Urgesteine versucht Little Simz mit abgehacktem, staccatoartigem Sprechgesang, Klischees der britischen Arbeiterschicht einzufangen – und das, ganz typisch The Streets, in einem übertriebenen Cockney-Slang. Klingt irgendwie, als hätte sie etwas im Mund. Wenn wir das Video dazu ansehen, erfahren wir auch, warum.

Die Anfangsszene zeigt eine auf sehr alt geschminkte Little Simz mit einem Goldgebiss (oder sind das Grills?). Sie fläzt bei offenem Fenster im Schlafanzug und mit Lockenwicklern irgendwo in einem Arbeiterviertel Londons und rappt über das, was auf der Straße so passiert. Eins ist gleich klar: Diese Rap-Oma ist innerlich jung geblieben und will das der Welt zeigen. Also zieht sie Rock und Sakko – natürlich im britischen Karomuster – an und läuft runter auf die Straße, pöbelt dabei gleich mal ein paar junge Punks an.

Als Nächstes ist der Streifenpolizist dran, der beim Knöllchenverteilen eine verpasst bekommt. Rap-Oma-Simz flüchtet vor dem Ordnungshüter in die nächste Punkrock-Eckkneipe, exxt ein Bier und gibt ein Konzert! Dazu passt dann auch der Refrain: deine wildesten Träume werden lebendig, wir sind jung und dumm, keine Verantwortung, kümmere mich um niemanden. Sagenhafte Performance. Die Menge tobt.

Anfang Juni erscheint bereits ihr mit Spannung erwartetes Album Lotus. In der Ankündigung hieß es – passend zu dem, was du gerade gesagt hast –, es solle einerseits sehr offene, ehrliche Songs geben, aber auch sehr verspielt und mutig sein, was neue Sounds und Genres angeht. Das hören wir ja schon in dieser neuen Single "Young". Möglicherweise liegt diese Neuausrichtung auch daran, dass sich Little Simz von ihrem langjährigen Produzenten Inflo getrennt hat, mit dem sie sich wegen Geldproblemen verkracht hat.