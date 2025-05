Das Trio KAJ repräsentiert die finnische Minderheit in Schweden – und in der finnischen Kultur gehört die Sauna dazu: Dort werden Geschäfte gemacht und Witze erzählt. Davon handelt der Song "Bara Bada Bastu" – er gilt als Favorit und ist erwartungsgemäß weiter. Eine positive Überraschung ist, dass der Este Tommy Cash mit seinem Song "Espresso Machiato" weiter ist. Mit viel Sinn für Klamauk singt er über einen Swing-Disco-Beat in einer Mischung aus Italienisch und Englisch über Espresso, Ristorante und ein paar andere Italo-Klischees. Insgesamt ganz unterhaltsam.

Der Zwergenstaat San Marino mit 30 000 Einwohnern ist weiter. Zum vierten Mal erst in der ESC-Geschichte. Das liegt wohl auch daran, dass DJ Gabry Ponte in seinem Song "Tutta l´Italia" mit Italo-Klischees wie Spaghetti, Vino, Padre Nostro spielt. Die Stimmen für San Marino kamen aus Italien. Es gab noch zwei weitere Überraschungen: Polen ist weiter. Das Land war gestern noch auf dem letzten Platz der Buchmacher – aber der etwas in die Gothic-Richtung gehende Song "Gaia" von Justyna Steczkowska über die Verbindung zwischen Mensch und Natur ist weiter. Vielleicht auch, weil die gesamte Crew – Männer und Frauen – auf High Heels tanzen. Überraschung Nummer drei ist Portugal. Der Song Deslocado der Band NAPA ist sehr ruhig – aber hier hat wohl das Songwriting überzeugt. Es geht im Text um den wirtschaftlich bedingten Wegzug junger Menschen aus Portugal. Das hat scheinbar viele berührt. Raus sind Slowenien, Zypern, Aserbaidschan, Kroatien und Belgien. Sie müssen nach Hause. Die anderen zehn dürfen am Samstag ins Finale.

Gastgeber Schweiz: Da geht noch was

Die Schweiz ist als Gastgeber automatisch im Finale. Sängerin Zoë Më hat trotzdem ihren Song "Voyage" gegen Hass im Netz und für mehr Menschlichkeit gesungen. Ein ganz schönes Kontrastprogramm zu den ganzen Lasern und Konfettikanonen der anderen Wettbewerber. Leider ist bei ihrer Show eine Kamera ausgefallen. Das Gastgeberland Schweiz hat sich in den Moderationen und Einspieler-Videos leider etwas klischeehaft gezeigt: Da wurden das Schweizer Taschenmesser, Schokolade, Wilhelm Tell und der Drang nach Demokratie und Toleranz in einen Song verpackt und von den beiden Moderatorinnen besungen. Das grenzte schon an Fremdscham. Das kann die Schweiz lockerer und besser. Da geht noch was.