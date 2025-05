Es gibt Filme, auf die darf man sich einfach freuen – und Spike Lees neuer Streifen gehört definitiv dazu. Mit dabei ist US-Rapstar A$AP Rocky. "Highest 2 Lowest" heißt der Film von dem Regie-Altmeister Spike Lee, und der bringt ihn wieder mit Schauspieler Denzel Washington zusammen. Mit dabei sind aber auch zwei Stars aus der New Yorker Rap-Szene: A$AP Rocky und Ice Spice. Besonders gespannt darf man sein, wie sich die beiden an der Seite von Schauspiel-Schwergewichten wie Denzel Washington oder Jeffrey Wright behaupten. Gerade ist der Trailer dazu erschienen. Man sieht A$AP Rocky in einem knallorangen Sträflingsanzug mit geflochtenen Haaren und Denzel Washington ganz prominent. Dazu ist James Browns "The Big Payback" im Hintergrund zu hören. Der Trailer verrät nicht allzu viel über den Film, soll eben Lust machen, den zu sehen. Der Film ist eine Neuinterpretation des japanischen Filmklassikers „High and Low“ aus dem Jahr 1963. In dem muss ein leitender Angestellter einer Schuhfirma entscheiden, ob er seinen Reichtum für seine Karriere oder die Rettung eines Kindes einsetzen soll. In dem neuen Film werdenkeine Schuhe produziert, sondern Hits.

Der Film spielt nämlich in der Musikindustrie – mit Denzel Washington als machtbewusstem Musikmogul im Zentrum des Geschehens. A$AP Rocky hat sich bisher nicht zum Film geäußert, aber Rapperin Ice Spice, die ihr Schauspiel-Debüt im Film gibt, hat im Interview mit der Teen Vogue verraten, dass sie früher selbst zur Filmschule wollte – gegen den Willen ihrer Mutter. Dass sie jetzt im neuen Spike-Lee-Film mitspielt, sei für sie ein wahr gewordener Traum. Premiere feiert "Highest 2 Lowest" im Mai auf dem Filmfestival in Cannes in der kommenden Woche. Kinostart in den USA ist am 22. August – ab 5. September ist der Film dann weltweit bei Apple TV zu sehen.