Am Sonntag hat US-Rapstar Tyler, the Creator ein Konzert in Köln gegeben. Der Musiker ist aktuell auf großer Chromakopia-Tour und spielt fast 100 Shows weltweit. In der Kölner Arena kam Tyler The Creator mit einem Knall und viel Pyro auf die Bühne. Direkt im Kostüm – so wie auf dem Cover von seinem aktuellen Album "Chromakopia": mit Maske, grünem Militäranzug und gespaltenem Afro. Er nennt sich dann Saint Chroma. Der Musiker hat vor einer Bühne aus giftgrünen Containern performt und dem Publikum hat es gefallen: " Ich fand das richtig, richtig nice, es war krass, laut, aber die Performance von Tyler war nicht von dieser Welt ", sagt eine Besucherin. Ein andrer ergänzt: "Gottlos krasse Performance auf jeden Fall, einer der besten Künstler, die es gibt auf diesem Planeten.“ Sehr beeindruckender Mann. Die Lanxess Arena in Köln war ausverkauft. 20.000 Leute passen da rein und die haben Tyler, the Creator gefeiert, alles mitgerappt und mitgesungen.

Über 90 Minuten hat Tyler insgesamt gespielt. Und er kann mittlerweile auf ein großes Repertoire zurückgreifen. Da kamen Hits aus seinen Alben "Igor" oder "Flower Boy". Dafür hat er sich im zweiten Teil auch was ganz Besonderes überlegt: Von oben in der Halle wurde eine riesige Brücke runtergefahren, auf der ist er rüber in die Mitte der Arena. Dort war sein Jugendzimmer aufgebaut und da hat er dann seine alten Platten auf einem alten Plattenspieler aufgelegt. Das wurde dann auch melodiöser und ruhiger. Und Tyler dabei im neuen Outfit, ohne Maske, mit Cappy und Sneakern.

Tyler, the Creator ist ja neben Kendrick Lamar gerade DER große US-Rapstar. Er stand die ganze Zeit alleine auf der Bühne. Mal ist er militärisch mit abgehakten Bewegungen über die Bühne, dann hat er discomäßig getanzt und ist auch mal zum Punk geworden. Und immer wieder hat er Michael Jackson gechannelt: die Moves, die weißen Handschuhe, der Griff zwischen die Beine und dieser perfekt inszenierte Größenwahn. Das alles zusammen genommen ist schon ganz groß. Eine der besten Live-Shows gerade, nicht nur im HipHop. Am 12. Mai spielt Tyler. the Creator in Berlin.