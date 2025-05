Zuletzt stand Kopenhagen auf dem Europa-Tourplan von Billie Eilish – heute macht sich die niedersächsische Hauptstadt Hannover ready für einen der größten Popstars unserer Zeit. Da wird Billie Eilish heute Abend auftreten. Mitte Mai steht auch eine Show in Berlin und Ende Mai zwei weitere in Köln an. Dass die Shows alle ausverkauft sind, wundert wohl kaum jemanden. Neunmal hat Billie Eilish den bekanntesten und wohl wichtigsten Musikpreis abgeräumt: den Grammy. Zusätzlich hat sie zwei Oscars für Filmsoundtracks.

Dass ihre Musik, die gemeinsam mit ihrem Bruder und Produzenten Finneas entsteht, milliardenfach gestreamt wird, liegt auch daran, dass sie so authentisch ist. Das ist auch Thema im neuen ARD-Podcast „Die Billie Eilish Story“, der heute pünktlich zum ersten Deutschland-Auftritt ihrer Tour herausgekommen ist. Hosts sind Pop-Sängerin LEA und Content-Creatorin und Popkultur-Expertin Gizem Çelik. "Das erste Album ‚When We All Fall Asleep Where Do We Go‘ wurde fast komplett im Kinderzimmer von Finneas geschrieben. „Und genau diese Intimität transportiert sich total.“ Ih r Debüt-Album von 2019, über das Gizem Çelik hier spricht, ging durch die Decke. Innovativer Sound mit oft fast gehauchten Vocals wurde zum Markenzeichen von Billie Eilish. Sie spricht und singt offen über persönliche Themen und thematisiert Mental Health.

Auch im Einsatz gegen die Klimakrise gilt die Künstlerin mit enormer Reichweite als Vorbild. Bei ihren Touren macht sie zum Beispiel darauf aufmerksam, dass mehr als 70 Prozent der klimaschädlichen Emissionen bei Konzerten durch die Fan-Anreise entstehen, und bittet ihre Fans zum Beispiel, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Bei den Shows selbst gibt es zum Beispiel auch Info-Stände zum Thema. Mehr zum Pop-Phänomen Billie Eilish hört ihr zum Beispiel eben im ARD-Podcast "Die Billie Eilish Story".