Antilopengang kritisieren Antisemitismus in neuem Song

Andere User schreiben von "innerlinker Kritik, die dringend gebraucht" werde. Es gibt aber natürlich auch ablehnende Reaktionen. Als "ein Meisterstück der Geschichtsrelativierung" wird "Oktober in Europa" von einem User kritisiert. Es fehle an Empathie für die 35.000 Toten im Gazastreifen, darunter viele Kinder. Die Antilopengang bleibt ihrem Ruf treu: Sie scheut nicht den Konflikt, sondern legt den "Finger in die Wunden", wie ein User schreibt. Übrigens auch ein erster Vorgeschmack auf ihr neues Album “Alles muss repariert werden”.

Pharrell Williams überrascht mit neuem Album

US-Sänger, Songwriter und Produzent Pharrell Williams hat offenbar ein neues Album herausgebracht. Es heißt wohl: "Black Yacht Rock, Vol. 1: City of Limitless Access". Zehn Songs sind drauf und in seiner gewohnt hohen Falsetto-Stimme gesungen. Pop-Melodien, dezenten HipHop-Beats und auch tanzbare Funk-Passagen geben den Ton an. Pharrell Williams hat das Album zu seinem 51. Geburtstag herausgebracht - stillschweigend ohne jede Promo, ohne Pressetext oder Interview.