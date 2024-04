Knxwledge und Anderson .Paak kündigen zweites Studioalbum an

Letztes Jahr sind Anderson .Paak und Knxwledge schon zusammen auf Tour gewesen. Fans haben da schon geahnt, dass vielleicht bald wieder ein Release kommen würde. Und tatsächlich kündigen NxWorries mit ihrer neuen Single direkt ein zweites Studioalbum an. "Why Lawd?" wird es heißen und soll in der ersten Juniwoche erscheinen. Die erste Single daraus heißt "86Sentra" – eine Hommage an ein Kleinwagenmodell vom japanischen Autohersteller Nissan aus den Achtzigerjahren, das mit seinem kastigen Look Kultstatus erreicht hat. Kein teures Auto, man konnte es damals, als der Kleinwagen 1986 in den USA auf den Markt gekommen ist, für einen Preis zwischen 16.000 und 21.000 Dollar kaufen. Im Musikvideo zum Song sehen wir Knxwledge und Anderson tatsächlich auch in einem 86Sentra rumfahren. Als Comic-Figuren cruisen die beiden durch Los Angeles. Knxwledge am Steuer mit Kippe im Mund und Anderson auf dem Beifahrersitz mit den Füßen auf der Armatur.

Studie zeigt: Die Hälfte aller australischen Musiker:innen haben 2023 weniger als 6000 Dollar verdient

Australien ist die Heimat talentierter Künstler:innen wie Sampa the Great. Mit knapp 720.000 monatlichen Hörer:innen bei Spotify ist die Rapperin mit sambischen Roots sicher eine der erfolgreicheren Artists in Down Under. Laut einer neuen Studie geht es vielen ihrer Kolleg:innen aktuell deutlich schlechter. Die Hälfte aller australischen Musiker:innen haben im letzten Jahr weniger als 6000 Dollar verdient, das sind nach aktuellem Kurs umgerechnet gerade mal knapp 3650 Euro. Das bedeutet, dass die Hälfte der Musiker:innen im Haushaltsjahr 2023 umgerechnet gerade mal 15 Prozent des nationalen Mindestlohns eingenommen hat, was die Mehrheit dazu zwingt, sich einen zusätzlichen Job außerhalb der Musikindustrie zu suchen, um überhaupt über die Runden kommen zu können. Diese schockierende Bilanz zieht eine Umfrage von "Musicians Australia". Das ist eine Initiative der Media, Entertainment & Arts Alliance, der australischen Gewerkschaft für die Medien-, Unterhaltungs-, Sport- und Kunstbranche.

An die gerade veröffentlichten Ergebnisse knüpft die Berufsvereinigung außerdem die Forderungen nach einem landesweiten Mindestlohn und verbesserten Arbeitsbedingungen für Musiker:innen. Kampagnenleiter Paul Davies sagt dazu: Die Ergebnisse würden zeigen, dass von Musiker:innen erwartet werde, mit außergewöhnlich niedrigem Einkommen, unregelmäßiger und oft unbezahlter Arbeit auszukommen. Außerdem wäre es nur wenigen Artists möglich, Altersvorsorgen zu treffen, auf die eigentlich jeder australische Arbeitnehmer Anspruch hätte. Seit der Pandemie hätten sich die Bedingungen für Musiker:innen deutlich verschlechtert, sagt Paul Davies – schon alleine durch die Schließung vieler Bars und Veranstaltungsorte. Das Ziel dieser Mindestlohn-Kampagne sieht er allerdings jetzt schon erreicht: Mit den gerade veröffentlichten Zahlen habe man die Leute wachgerüttelt und die Aufmerksamkeit staatlicher Behörden gewonnen.