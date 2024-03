Anschlag auf Konzerthalle

Es war der schlimmste Terroranschlag in Russland seit 20 Jahren: Vier Angreifer sollen am Freitagabend in der "Crocus City Hall" bei Moskau auf Menschen geschossen und anschließend ein Feuer gelegt haben. Es sind mehr als 130 Menschen durch Schüsse oder an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Die Zahl der Toten steigt, da immer noch Menschen unter den Trümmern geborgen werden. Der "Islamische Staat" hat sich noch am selben Abend zu dem Terrorakt bekannt.

Über 6.000 Menschen waren zum Zeitpunkt des Anschlags in der Konzerthalle, denn die russische Rockband Piknik, Urgestein der russischen Musikszene, sollte ein ausverkauftes Konzert spielen. Die Mitglieder der Band sind nicht unter den Opfern des Anschlags, da sie sich in der Garderobe verstecken konnten. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti soll jedoch die stellvertretende Direktorin aus dem Management der Gruppe bei dem Anschlag ums Leben gekommen sein. Auf der Website von Piknik sprechen die Bandmitglieder den Familien und Freunden der Opfer ihr tiefstes Mitgefühl aus.

"Wir sind zutiefst erschüttert über diese schreckliche Tragödie und trauern mit euch". Kommentar der Band Piknik

Immer mehr Künstlerinnen und Künstler reagieren auf den Anschlag. Die russische Sängerin Zemfira hat bei Instagram ihr Beileid ausgesprochen.