Wizkid will nicht mehr auf Afrobeats festgelegt werden

Der afrikanische Superstar Wizkid hat sein neues Album angekündigt: "Morayo" wird die neue Platte heißen, das erste Album seit 2020 von einem der größten Künstler des Kontinents. Den Titel verriet Wizkid auf Instagram und schrieb dazu, es sei sein bisher bestes Werk - ein genaues Veröffentlichungsdatum steht allerdings noch nicht fest. Auf das Label "Afrobeats" will sich Wizkid aber nicht mehr festlegen lassen.

Ich bin kein verdammter Afrobeats-Künstler. Nennt mich nicht so." Wizkid

Er findet die Verwendung des Genre-Namens einfach zu unpräzise: Er habe mit verschiedenen Stilen experimentiert, sei aber immer auf "Afrobeats" festgelegt worden. Wizkid sagt, dass afrikanische Künstler im Grunde machen können, was sie wollen, am Ende werden sie alle in einer "Afrika-Kategorie" für Musikpreise nominiert. Und so verkommt der Begriff "Afrobeats" zu einem Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Musikstile, die im Grunde nur gemeinsam haben, dass sie meist aus Westafrika kommen und dort populär geworden sind. Dabei gehen die Facetten verloren, die die einzelnen Künstler voneinander unterscheiden - das sei so, als würde man die Musik aller US-Künstler einfach als "HipHop" abstempeln, sagt Wizkid. Auch Schwergewicht Davido findet, dass "Afrobeats" inzwischen an Aussagekraft verloren hat.

Cola Boyy, Musiker und Aktivist für die Rechte von Menschen mit Behinderung, ist tot

Sein Label Record Makers gab die Nachricht gestern Abend über die sozialen Medien bekannt: Dort heißt es, Matthew Urango, wie Cola Boyy mit bürgerlichem Namen hieß, sei bereits am Sonntag gestorben. Er wurde nur 34 Jahre alt. Cola Boyy hatte erst 2018 begonnen, eigene Musik zu veröffentlichen - konnte aber innerhalb kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von Größen wie MGMT und The Avalanches auf sich ziehen. Cola Boyy lebte mit mehreren schweren Beeinträchtigungen der Wirbelsäule, darunter Skoliose. Mit seiner wachsenden Bekanntheit als Musiker wurde er auch zu einem wichtigen Aktivisten für Menschen mit Behinderungen.

2021 sagte er in einem Interview mit dem Musikmagazin NME:

"Ich möchte andere Menschen mit Behinderungen ermutigen, nicht so hart mit sich selbst umzugehen und nicht so traurig und wütend zu sein. Ich war in meiner Jugend auf alles wütend, und das hat die Probleme nicht gelöst. Ich möchte behinderte Menschen ermutigen, dass sie alles tun können und dass sie nichts aufhalten kann". Cola Boyy

Aber er war auch ein kämpferischer Mensch. Im gleichen Gespräch sagte er auch: "Wenn du behindert und arm bist, erreichst du nichts, wenn du nett bittest. Reformen und Veränderungen kommen, wenn du drohst und sagst: 'Wir sind hinter euch her, wenn ihr uns etwas wegnehmt, geben wir nicht auf!'" Außerdem engagierte sich Cola Boyy in der linken Latino-Organisation Todo Poder al Pueblo und war Mitglied der anarchistischen People of Colour - Cola Boyy hatte also definitiv auch ein kämpferisches Herz!

Reaktionen auf den Tod Cola Boyys

Die Reaktionen seiner Wegbegleiter klingen, als wäre die Nachricht von seinem Tod sehr überraschend gekommen. Labelkollege John Caroll Kirby postete etwa ein Foto eines Gedenk-Graffitis für Cola Boyy, vor dem viele Blumen und Kerzen zu sehen sind. Chromeo schrieb unter einen Gedenkpost des Musikmagazins Stereogum: "A real funky one". Und auch die Band The Avalanches schrieb: "Matthew war jemand, der für seine Überzeugungen und seine Worte einstand." Sein Manager Jack Sills schrieb in einem langen, sehr emotionalen Post: