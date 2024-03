Französische Justiz ermittelt nach rassistischer Hetze gegen Aya Nakamura

Mini-Studie zu Musik hören beim Autofahren

Autofahren und dabei Musik hören – das gehört für ganz viele Menschen einfach zusammen. Jetzt hat sich eine Mini-Studie damit beschäftigt, was euch bei Fahren aufmerksamer macht und was euch eher ablenkt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Teilnehmende, die beim Autofahren Drake-Songs gehört haben, am Besten auf Gefahrensituationen reagieren: 75 Punkte konnte man für gute Reaktionszeiten höchstens erreichen, fast 60 wurden durchschnittlich mit seinen Tunes im Ohr erreicht. Dicht gefolgt wurde Drake von Ariana Grande und Eminem – beide gleichauf mit 58,5 Punkten. Eminems "Loose yourself" oder "Without me" waren wohl besonders förderlich.

Auch die Musik von Billie Eilish, BTS oder The Weeknd war sehr weit vorne bei den Ergebnissen. Laut der Studie sollte man allerdings Musik von Megan Thee Stallion oder auch – ganz andere Ecke – Johann Sebastian Bach unbedingt meiden, wenn man am Steuer sitzt. Mit jeweils 42,5 bzw. nur 37,5 Punkten haben die Studienteilnehmenden am Schlechtesten auf Gefahren im Straßenverkehr reagiert, wenn sie Megan Thee Stallion oder Bach gehört haben. Wissenschaftlich gesehen muss man aber sagen: Die Studie und ihre Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Nur siebzehn Meilnehmende wurden getestet, durchgeführt wurde das Ganze von der britischen Gebrauchtwagenplattform Autotrader.