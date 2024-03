Global Pop News 07.03.2024

US-Artists: Gesetzentwurf für Mindestlohn aus Musikstreams

Stand: 07.03.2024, 10:17 Uhr

USA: Gesetzentwurf Mindestlohn für Artists aus Musikstreams | Artists canceln Auftritte beim South by Southwest wegen Rüstungsunternehmen | Doku "Listen to the Univers": Nasa verwandelt Weltall-Bilder in Musik | Unsere News aus der Welt des Global Pop!

Von Maike de Buhr