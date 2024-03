Finna & Ainie mit Demo-Song "Stürmen Herzen" zum feministischen Kampftag

Kennengelernt haben die beiden sich über das Female* Producer Collective, die FLINTA (Frauen, Lesben, Intersex, Nicht-binär, Trans, Asexuell) in der Musikproduktion fördern. Ainie und Finna wollen selber auch mehr FLINTA in der Musikbranche pushen, deswegen haben sie auch das ganze Projekt von Produktion, Mixing, Mastering bis Videocontent ausschließlich mit solchen Personen umgesetzt. Sie meinen: "Diverse Studien zeigen: Weniger als zwei Prozent der beteiligten Produzentinnen* sind Frauen*. Was tut man also? Man tut sich zusammen. Man versucht, den Strukturen zu trotzen und dafür zu kämpfen, dass sich das ändert."

Wegen Rüstungsunternehmen: Artists canceln Auftritte beim South by Southwest

Kurz vor Start des South by Southwest am Freitag in Austin, Texas, canceln Artists ihre Auftritte. Sie stört, dass die US Army und Rüstungsunternehmen bei dem Festival für Musik, Tech und Entertainment dabei sind. "Ich habe entschieden meine offiziellen SXSW Showcases als Protest gegen Verbindungen vom SXSW zur Rüstungsindustrie und für die Unterstützung der palästinensischen Menschen abzusagen", schreibt die Indie-Musikerin Squirrel Flower bei Instagram. Beim South by South West wird in diesem Jahr Collins Aerospace dabei sein. Das Luftfahrtunternehmen gehört zum US-amerikanischen Unternehmen RTX Corporation (früher Raytheon), die unter anderem Verteidigungstechnologien wie Raketen, Waffen oder Drohnen produzieren.