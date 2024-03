Line-Up für erstes Queer Music Festival in Leipzig

Das Queer Music Festival steht unter dem Motto"Identität ist Realität" und dabei gibt es eine klare Agenda, heißt es auf der Festival-Website: "Gemeinsam laut werden in einer Zeit, in der Schweigen immer gefährlicher wird. Sichtbar sein in einer Zeit, in der Queerness zwar zum Fashion-Accessoire einer privilegierten Bubble geworden ist, queere Personen im öffentlichen Raum allerdings vermehrt um ihre Sicherheit fürchten müssen." Neben Musik und Clubnächten gehören zum Festivalprogramm Lesungen, Tanzkurse, Dragshows oder Filmscreenings. Zum Beispiel wird der Film "Hideous" gezeigt, ein queerer Horror-Fantasy-Kurzfilm, in dem Oilver Sim von The xx mitspielt. Hinter dem Festival steckt BOUYGERHL, ein Archiv für queere Musik. Das Queer Music Festival findet vom 18.-21- April statt.

Artists in Kenia demonstrieren gegen unfaire Bezahlung

Kenianische Artists haben laut Kenya Copyright Board 2023 weniger als 10 Prozent der ihnen zustehenden Lizenzgebühren ausgezahlt bekommen. Deswegen demonstrieren heute Musikerinnen und Musiker in Nairobi für ihre Rechte: Sie wollen darauf aufmerksam machen, in welche finanziellen Schwierigkeiten sie es bringt, wenn sie kaum Tantiemen ausbezahlt bekommen. Ihre Vorwürfe richten sich gegen mehrere Verwertungsgesellschaften in Kenia. Denen werfen sie vor, nicht transparent darin zu sein, wie Lizenzgebühren verteilt werden, eine Vernachlässigung der Rechenschaftspflicht und sie fordern eine Reform.

Mit der Demo richten sich die Musikerinnen und Musiker in Kenia auch die Regierung, damit sie Maßnahmen ergreift. Organisator ist der Musikverband Kenia. Den Protest würden sie aus Liebe zur Branche veranstalten, sagt der Vorsitzende Justus Ngemu. Es sei nötig Talente positiv zu beeinflussen. Alle in der Musik- und Kreativbranche sollten einen würdevollen Lebensunterhalt bekommen. Den Beamten aus den Verwertungsgesellschaften wirft er vor, sich an der harten Arbeit der Artists zu bereichern. Er meint: während die Brache um faire Bezahlung kämpfe, hätten sie Spott und gesellschaftlichen Druck erfahren. Das hätte einige Artists in Armut und Drogensucht getrieben.

Demo von New Radicals "Murder On The Dancefloor"-Version

Im Januar war "Murder on The Dancefloor" von Sophie Ellis-Bextor der meistgehörte Song der Welt. Der Hit von 2004 hat durch den Film "Saltburn" ein Revival erlebt. Aber beinahe wäre "Murder on The Dancefloor" die Debütsingle von der US-Band New Radicals geworden. Der Frontmann der Band, Gregg Alexander, erzählte The Guardian, dass der Song in einem banalem Moment entstanden ist: Sein Auto war kaputt und er war genervt, dass er nicht in den Club fahren konnte – also schnappte er sich seine Gitarre und sang: "It's murder on the dancefloor, but you'd better not kill the groove."

Fast hätte ein Münzwurf dann entschieden, ob der Song die New Radicals-Debütsingle werden würde. Denn das Plattenlabel wollte schnell einen Song von der Band haben. Neben "Murder On the Dancefloor" hatte Gregg Alexander noch den Song "You Get what you give" im petto. Beides hätte er nicht ausproduzieren können: keine Zeit, kein Geld. Sein Gefühl war, "Murder On the Dancefloor" sei ein Monster-Song, aber "You Get what you give" wäre sein Meisterwerk gewesen. Also wurde das die Debütsingle und 1998 zu einem absoluten Neunziger-Hit.

Die Band hat kurze Zeit später aufgehört. Gregg Alexander ist von Detroit nach London gezogen und schrieb und produzierte für Songs, andere Musiker:innen wie Tina Turner, Santana und eben auch Sophie Ellis-Bextor. Zusammen hätten sie sich auf diese kreative Reise begeben, den Song für sie fertig zu machen. Dabei haben es nicht alle der Zeilen aus Gregg Alexanders Songtext in die Version von Sophie Ellis-Baxter geschafft. Im Original war zum Beispiel noch drin: 'Hit the Hague, hit the bong! - Also, auf nach den Haag, ran an die Bong."

"Murder On The Dancefloor" von Gregg Alexander/New Radicals > Hier gibts einen Ausschnitt der Demo-Version.