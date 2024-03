Burna-Boy-Day in Boston

Am Samstag ist ein besonderer Tag in der US-Stadt Boston, im Bundesstaat Massachusetts. Der 2. März wurde zum "Burna Boy Day" erklärt. Damit will man den Grammy-prämierten Afrobeats-Star ehren. Es geht aber auch darum, der nigerianischen Community in Boston eine Freude zu machen, denn Burna Boy ist Nigerianer. Laut einer jährlichen Erhebung ist Nigeria das größte Herkunftsland afrikanischer Einwanderung in die Vereinigten Staaten und Massachusetts und einer der zehn Staaten mit der höchsten in Nigeria geborenen Bevölkerung.

Burna Boy hat seit seinem Einstieg in die internationale Szene im Jahr 2018 viele ausverkaufte Shows in Boston gegeben. Am Samstag, an seinem Ehrentag, wird er dort wieder ein Konzert geben. Vorgeschlagen wurde der "Burna Boy Day" von der Vorsitzenden des Bostoner Stadtrats. In ihrer Begründung schreibt sie, dass im Mainstream afrikanische Stimmen viel zu lange nicht gehört wurden und das reiche kulturelle Erbe des Kontinents übersehen wurde – Burna Boy und sein Aufstieg stehen dafür, dass sich das ändert. Der Künstler stehe außerdem dafür, viel Gutes zu tun.

Burna Boy hat mit zehn Jahren angefangen, am Computer in seinem Kinderzimmer Musik zu machen und bald seinen eigenen Stil entwickelt. Mittlerweile ist er 32 Jahre alt und füllt als Weltstar ganze Stadien. Aus der Global Pop Szene ist er nicht mehr wegzudenken und hat unzählige Preise gewonnen - darunter einen Grammy, mehrere BET Awards und MTV Europe Music Awards.

Mutmaßlicher Mörder von Bigidagoe verhaftet

Bigidagoe war ein populärer niederländischer Rapper. Sonntagnacht ist er im Alter von 26 Jahren bei einer Schießerei in Amsterdam gestorben. Jetzt wurde ein Verdächtiger in Paris festgenommen. Die Tötung des Rappers war diese Woche eine Krimi-Geschichte, die für viele Schlagzeilen gesorgt hat.

Mittlerweile hat die französische Polizei aufgrund von einem europäischen Haftbefehl einen 20 jährigen Verdächtigen festgenommen. Er war offenbar dabei, vom Flughafen Charles de Gaulle nach Französisch-Guyana in Südamerika zu fliegen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er in den frühen Morgenstunden des Sonntagmorgens den Rapper Bigidagoe erschossen hat. Warum er erschossen wurde, wird noch ermittelt. Ein mögliches Szenario soll ein Konflikt zwischen zwei Rap-Gruppen sein. Vor vier Jahren gab es schon mal einen Mordversuch an dem Rapper.

Bigidagoe ist bei uns nicht so bekannt, aber in den Niederlanden eine große Nummer und hat hunderttausende Follower und Streams. Er ist Teil der Rap-Crew Zone6, die Verbindungen ins kriminelle Milieu haben soll. Gegen ihn und ein weiteres Mitglied lief ein Verfahren, weil sie einen rivalisierenden Rapper entführt, schwer verletzt und erpresst haben sollen. Das Urteil soll nächste Woche verkündet werden. Jetzt ist der mutmaßliche Mörder von Bigidagoe in Untersuchungshaft und wird der Staatsanwaltschaft Amsterdam übergeben.