Die Grammys 2024 - Viele Gewinner aus dem Global Pop

Die Verleihung der Grammy Awards, einer der wichtigsten Preise der US-amerikanischen Musikindustrie, ist gerade zu Ende gegangen. In der Crypto.com-Arena in Los Angeles gab es dabei auch einige Gewinner aus dem Global Pop. Karol G hat den Award für das "Beste Urban Music Album" gewonnen als erste Latina überhaupt. Die Kolumbianerin hat sich dabei gegen ihre männlichen Kollegen Tainy und Rauw Alejandro durchgesetzt. In ihrer Dankesrede sagte sie, dass die Entgegennahme jetzt schon ihr bester Moment des Lebens sei. Ebenfalls triumphieren durfte die südafrikanische Sängerin Tyla, die für ihre Single "Water" den Preis in der Kategorie "Beste afrikanische Musik-Performance" gewonnen hat.

Die isländisch-chinesische Sängerin Laufey hat in der Kategorie "Bestes Gesangsalbum" gewonnen. Mit ihrem Debüt-Album "Bewitched" hat sie auch schon einen Spotify-Rekord aufgestellt – mit dem höchsten Einstieg einer Jazz-Platte, sie nennt ihren Stil ja "modernen Global Jazz". Ein weiterer Abräumer in den Global Pop-Kategorien der Grammy Awards war Peso Pluma, der mexikanische Durchstarter, der die Corridos Tumbados weltweit bekannt gemacht hat. Sein Song "Ella Baila Sola" wurde auf Spotify über eine Milliarde Mal gestreamt. Bei den Grammys 2024 hat er jetzt in der Kategorie "Bestes mexikanisches Album" gewonnen.

Weibliche Stars räumen ab

Den Preis für das Beste Album des Jahres hat wenig überraschend Taylor Swift gewonnen. Aktuell vergeht ja kaum ein Tag ohne Meldung über sie – wie sie den US-Wahlkampf beeinflussen könnte, ihren Impact auf die Debatte über Deepfake… Sie hat mit ihrem Sieg bei den Grammys aber jetzt tatsächlich auch einen neuen Rekord aufgestellt, denn die begehrte Trophäe für das Album des Jahres gewinnt die Pop-Ikone schon zum vierten Mal.