Aṣa meldet sich mit "ODO" zurück

Universal & TikTok: Offenbar weniger offizielle Musik auf Plattform verfügbar

Der Lizenzvertrag zwischen der Plattform TikTok und der Universal Music Group (UMG) soll laut Universal in der Nacht auf heute zum 1. Februar ausgelaufen sein. Welche Konsequenzen das für User:innen der Plattform hat, war bislang unklar. Zum Beispiel die Frage, wie lange Songs der Artists noch verfügbar sind und ob bereits erstellte Clips danach stumm sein könnten war bislang ungeklärt. Mittlerweile deutet sich am Donnerstagmittag an, dass Videos, die mit entsprechender offizieller Musik z.B. von Taylor Swift oder Billie Eilish unterlegt waren, nicht stumm geschaltet werden. Der Song kann aber nicht mehr verwendet werden. Die Musik der Universal-Artists wurde offenbar nach und nach zur Nutzung entfernt. Unter "Sounds" auf den offiziellen TikTok-Profilen der Artists ist zu lesen: "Die Musik ist momentan leider nicht verfügbar.“

Auch zum Beispiel die offizielle Single-Version von "Murder On The Dancefloor", der Pop-Hit von Sophie Ellis-Bextor, der zuletzt durch den Film "Saltburn" auch auf TikTok viral ging, kann nicht mehr verwendet werden. Ein Klick auf den Originalton in einem entsprechenden Clip hat folgende Mitteilung zur Folge:

"Der*Die Inhaber*in der Urheberrechte hat diesen Sound in deinem Land nicht zur Verfügung gestellt." TikTok

Andere Versionen sind offenbar teilweise verfügbar. Universal hatte vorab in einem offenen Brief TikTok Verhandlungstaktiken vorgeworfen, die einschüchternden Charakter haben sollten. Universals Kritik ist u.a., dass die Plattform im Vergleich zu anderen zu wenig zahle und auch zu wenig gegen KI-generierte Songs und andere Inhalte unternehme, die ihren Artists schaden, wie zum Beispiel pornografische Deepfakes. TikTok antwortete daraufhin mit einem öffentlichen Statement, in dem die Plattform dem Musik-Giganten "Gier" vorwirft und nicht im Interesse der Musik-Schaffenden und ihren Fans handle.

Reaktionen von Künstler:innen

Rapperin Badmómzjay ist bei Universal unter Vertrag. Mit einem weinenden Emoji postet sie in ihrer Instagram Story ein Statement, dass sie ihre neuen Songs nicht mehr bei TikTok promoten kann. Die Promo für ihr kommendes Mixtape werde sie auf andere Plattformen verlagern, sagt sie in ihrer Instagram Story:

"Nach dem großen TikTok-Knall heute legen wir jetzt einfach weiter los. Ich werde heute die erste Hörprobe posten, hier auf Insta. Lass uns einfach durchdrehen!" Badmómzjay

Ihr Rap-Kollege Montez schreibt in einem Statement, dass es einerseits gut sei, dass sich Universal für faire Vergütung einsetzen würde. Auf der anderen Seite sei TikTok natürlich die größte Marketing-Plattform. Deswegen drehe man sich da im Kreis. Er hofft auf eine schnellstmögliche Einigung und auf die Unterstützung seiner Fans – "mehr denn je". Denn er habe die Vermarktung seines kommenden Albums größtenteils auf TikTok ausgelegt gehabt.