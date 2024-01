Ayra Starr mit YouTube-Rekord

Ayra Starr ist 21 Jahre alt. Mit neunzehn wurde sie von Mavin Records Labelchef und Produzent Don Jazzy unter Vertrag genommen und schaffte mit ihrer selbstbetitelten Debüt-EP 2021 den Durchbruch. Noch im selben Jahr folgte ihr Debütalbum "19 & Dangerous". Drei Jahre später war sie in der gleichen Kategorie nominiert, unter anderem neben nigerianischen Musikerkollegen wie Burna Boy oder der südafrikanischen Sängerin Tyla. Ayra Starr habe sich bereits auf den Grammy-Abend vorbereitet, sagte sie gestern in einem Interview mit dem nigerianischen Radiosender "Cool FM Nigeria". Das Outfit sei bereits ausgesucht. Auch der Laufstil zur Bühne sei für alle Fälle schon im Kopf. Auch die Rede stehe schon und sei relativ lang, weil es diese Kategorie, die afrikanische Musik würdigt, zum ersten Mal gibt. Die Grammys, der bekannteste Musikpreis der Welt, werden Sonntagnacht verliehen.

Jembaa Groove kündigen zweites Album an – neue Single "Dabia"

Ein Mix aus klassischer westafrikanischer Musik mit einem jazzy Underground-Sound – dafür stehen Jembaa Groove. Das Afro-Jazz-Kollektiv aus Berlin ist einer der spannendsten Acts im Global Pop aktuell. Heute haben sie ihren neuen entspannten und lässig unaufgeregten Song "Dabia" veröffentlicht, der ghanaischen Highlife mit zeitgenössischem Jazz kombiniert. Viele aus der Band haben Jazz studiert und sind in der Berliner Jazz-Szene unterwegs. In "Dabia" geht es darum sich durchzukämpfen. Das ist die Message des Songs, sagt die ghanaische Musik-Größe Eric Owusu, Perkussionist und Sänger von Jembaa Groove:

"In 'Dabia' geht es um die tägliche harte Arbeit. Jeder Tag ist harte Arbeit und Bewegung, um mit allem im Leben zurecht zu kommen. Es geht aber auch um den Glauben daran, dass du alles geben musst, wenn du etwas willst." Eric Owusu

Eric Owusu und der Bassist und Produzent Yannick Nolting lernten sich in Berlin kennen, als sie mit ihren Kindern auf dem Spielplatz waren. Die beiden Musiker sind die Gründer von Jembaa Groove. Die Band gibt es seit 2020. Zwei Jahre später veröffentlichten sie ihr Debütalbum "Susuma" und ernteten auch international viel Lob für ihren Stil. Mit der neuen Single "Dabia" kündigen Jembaa Groove nun die Veröffentlichung ihres neuen Albums an. "Ye Ankasa I We Ourselves" soll am 5. April erscheinen. Dafür haben sie mit ghanaischen Highlife-Legenden wie dem Musiker, Komponisten und Produzenten Gyedu-Blay Ambolley oder dem Multiinstrumentalisten und Produzenten Kwame Yebaoh zusammengearbeitet. Letzterer ist auch auf dem neuen Song "Dabia" mit Schlagzeug und Gitarre zu hören. Derzeit spielt das Kollektiv einige Konzerte in Brasilien. Rund um die Veröffentlichung des Albums sind im Frühjahr auch einige Auftritte in Europa geplant, unter anderem in Berlin, Dortmund und Köln.