Demo-Wochenende gegen Rechts

Demos gegen Rechts: Support aus der Welt des Global Pop

Der Kölner Rapstar Eko Fresh ruft zur Demo in seiner Heimatstadt auf. Und Eko wird bei der geplanten Großdemo auch auftreten. "Demokratie schützen, AfD bekämpfen" lautet das Motto am Sonntag (21.01.24) und wird vom Bündnis "Köln stellt sich quer" veranstaltet. Neben Eko werden unter anderem auch die Kölschen Bands Brinks und Höhner auftreten. Eko Fresh ist besonders stolz, bei der Demo diesen Sonntag dabei zu sein, weil sein Vater schon seit Jahrzehnten gegen Rechts kämpft.

"Es ist mir eine große Freude, am Sonntag auf dem Großen Markt spielen zu dürfen und diese Initiative 'Arsch Huh', die unter anderem mein eigener Vater gegründet hat damals, unterstützen zu dürfen." Eko Fresh

Diese Woche gab es in Köln bereits eine Großdemo gegen den Rechtsruck, laut Polizei kamen über 30.000 Menschen am Heumarkt zusammen. Doch nicht nur in Köln wird demonstriert, in ganz Deutschland sind Demos gegen Rechts angemeldet.

Seit der Enthüllung des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheimtreffen, bei dem über die Ausweisung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen wurde, gibt es ordentlich Gegenwind für die AfD. Denn auch Mitglieder der Partei haben an dem Treffen teilgenommen. In München, Hamburg, Bremen, Düsseldorf und Berlin wollen Menschen deshalb auf die Straße gehen und gegen Menschenfeindlichkeit und die Spaltung der Gesellschaft demonstrieren. Musikalische Unterstützung kommt unter anderem von Ebow, Udo Lindenberg und Meute. Unter Zusammen-gegen-rechts.org sind alle geplanten Veranstaltungen gelistet.

Prozessstart gegen Rapper Dr. Knarf

2017 kam es im Tonstudio von Rapper Dr. Knarf in Köln zu einer schweren Explosion. Der Rapper wurde bei dem Unfall schwer verletzt, jetzt muss er wegen der Sache vor Gericht. Vor dem Kölner Landgericht hat der Prozess gegen Niko Brenner, wie Dr. Knarf bürgerlich heißt, und einen anderen Mann, der ebenfalls bei der Explosion schwer verletzt wurde, begonnen. Die Anklage lautet unter anderem auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, wie die BILD-Zeitung unter Berufung auf einen Gerichstssprecher berichtet hat. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Dr. Knarf und der andere Angeklagte haben in dem Tonstudio mutmaßlich Drogen hergestellt, genauer gesagt Cannabiskonzentrat, das unter Verwendung von Butangas hergestellt wird und "Dab" genannt wird. Dabei ist wohl Butangas ausgeströmt und wurde über den Zündfunken eines Kühlschranks entzündet. Bei der folgenden Explosion entstand ein Sachschaden.

Rapper Dr. Knarf ist seitdem halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Er hat schwerste Verbrennungen erlitten, aufgrund mehrerer Schlaganfälle wurde ihm etwa die Hälfte seiner Schädeldecke entfernt - seinen Weg zurück ins Leben hat er in mehreren Talkformaten ausgebreitet. Dr. Knarf hat sich jetzt im Sinne der Anklage schuldig bekannt. Über die Explosion hat er jetzt vor Gericht gesagt: "Das ist definitiv auf meinem Mist gewachsen " und " Das, was ich da gemacht habe, war der größte Fehler meines Lebens ".

Neue Musik von Jacob Collier & Camilo, YIN YIN und Emir Taha & Güneş

Jacob Collier aus Großbritannien ist keine 30, hat seit Jahren Output ohne Ende und bereits drei Grammys im Schrank stehen - auch dieses Jahr ist er wieder nominiert. Fans lieben ihn für seinen eklektischen Style, er sucht sich aus allen Genres und Stilen was ihm passt. Und der Kolumbianer Camilo ist ebenfalls noch keine 30, sitzt auf sechs Latin Grammys und gilt als einer der einflussreichsten Musiker seiner Generation. Zusammen trällern die beiden auf "Mi Corazon" mehrstimmig von Liebe und großen Versprechen: "Siempre vas a estar en mi corazon", singt Camilo. Also: "Du wirst immer in meinem Herzen sein"! Der Song ist aus Jacob Colliers Album "Djesse Vo. 4", das am 1. März erscheint.