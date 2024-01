Durch Paul habe er mehr gelernt als von jedem anderen Menschen, schreibt Flo Mega in einem Post zur Veröffentlichung: Dadurch wie er das Leben wahrnehme und sich mitteile, wie er Humor zeige und wie er das beste Beispiel dafür sei, Liebe zum Leben beizutragen, bei all den Hindernissen, die die Krankheit ihm auferlegt. Die Geschichte "Was sieht Paul?" stammt von Flos Partnerin Anna Jäger, der Mutter von Paul, von Flo selber kommen die Bilder. Er hat den kleinen Paul mit den Ohren eines Wüstenfuchses gezeichnet. Die sind übergroß und nehmen besonders viel wahr, das steht für Pauls Sensibilität. Die Illustrationen sind handgemacht mit Acryl und Buntstift.

Das Zeichnen ist für Flo Mega ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Vor seiner Karriere als Musiker hat er schon gezeichnet und das sogar studiert an der Design-Hochschule. In den letzten Jahren hat Flo immer noch im privaten für sich als Entspannungsübung gezeichnet. Durch "Was sieht Paul" habe er diese alte Leidenschaft so richtig wiederentdeckt, sagt Flo, das sei für ihn vielleicht ein mögliches zweites Standbein.

Musik liegt in den Genen

"Warum Musik in unseren Genen liegt" ist ein kürzlich erschienenes Buch von Biologe Jörn Bullerdiek und Musikerin Christine Süßmuth. Das besagt: Musikalisches Talent kann weitervererbt werden. Als Beispiel fügt es an, dass es in der Familie von Johann Sebastian Bach musikalisches Talent über mindestens fünf Generationen gab, vergleichbar sind in der U-Musik Bob Dylan und sein Sohn Jakob oder Bob Marley und seine talentierten Söhne, Ziggy, Ky-Mani und Damian Marley oder Enkel Skip Marley.