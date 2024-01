Elvis Presley - Comeback als Hologramm

Für die Show haben die Investoren einen Millionen-Deal mit dem Konzern geschlossen, der den Nachlass von Elvis verwaltet. Dadurch haben die Macher Zugang zu Tausenden persönlichen Fotos und Videos. Er wird als lebensgroßer Elvis die ganze Zeit auf der Bühne stehen. Die Zuschauer sollen den Aufstieg des Sängers bis zum Weltruhm und seiner Bedeutung in den Fünfziger- und Sechzigerjahren erleben. Nach der Premiere im November in London wird die Show "Elvis Evolution" unter anderem in Las Vegas, Tokio und Berlin auf Tour gehen.

Für den maximalen Erfolg - K-Pop bald ohne K?

K-Pop soll die Welt immer weiter erobern - das wünschen sich zumindest südkoreanische Labels. Sie wollen darum auch in nicht-koreanische Talente investieren und gründen internationale Bands, damit K-Pop weiter an globaler Bedeutung und Fans gewinnt. So wollen sie den Anteil des K-Pop an den weltweiten Musikverkäufen um zwei Prozent erhöhen. Diesen Monat debütiert die erste amerikanische K-Pop Band, die Girlgroup VCHA von JYP Entertainment. VCHA wurde mit einem New Yorker Label durch eine Castingshow gegründet und besteht aus mehreren Amerikanerinnen, einer Koreanerin und einer Kanadierin. Das Konkurrenz-Label SM Entertainment plant eine britische Boygroup.

"K-Pop muss das K loswerden, um zum Mainstream zu werden, sagte zuletzt ein Label-Chef. Der Kulturwissenschaftler Lee Gyu-tag an der koreanischen Uni ergänzt, dass auch die Texte englisch werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Lee meint weiter: "Wie der HipHop aus den USA, der unter dem Namen koreanischer HipHop Teil unserer eigenen Kultur geworden ist, kann K-Pop auch in andere Kulturen eindringen und Namen wie 'amerikanischer K-Pop' oder 'europäischer K-Pop' annehmen". Experten sind sich einig: Wenn K-Pop ein breiteres Publikum erreichen soll, muss K-Pop seine "koreanischen Elemente" ablegen.