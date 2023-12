Ellie Goulding: Junge Künstlerinnen in Musikindustrie besser geschützt

Seit der #MeToo-Bewegung hat sich die Situation für junge Künstlerinnen verbessert, findet Ellie Goulding. Die britische Sängerin erzählte in einem Interview mit BBC Radio 4, dass sie die Eindruck hat, dass Artists heute besser geschützt werden, als es noch der Fall war, als sie angefangen hat Musik zu machen. Ihre Karriere startete sie vor über zehn Jahren. Damals habe sie sich öfter in Situationen wiedergefunden, in denen sich angreifbar und unwohl gefühlt hat. Es habe ihr geholfen, die Erfahrungen von anderen Musikerinnen zu hören, weil ihr dann bewusst wurde, dass es ihr nicht alleine so geht. In dem Gespräch erzählte sie von ihren eigenen Erfahrungen.

"Wenn du ins Studio gehst und der Producer fragt dich danach, ob ihr noch was trinken geht. Ich bin eine höfliche Person und ich mag es nicht, Leute zu enttäuschen. Also sagte ich ‚Klar, lass uns was trinken gehen‘. Aber das hätte dann einen romantischen Vibe bekommen und so sollte das nicht sein." Ellie Goulding

Ellie Goulding sagt, dass solche Annäherungsversuche wie eine Art Währung gewesen seien. Wie ein ungeschriebenes Gesetz, wenn Künstlerinnen mit männlichen Producern zusammengearbeitet haben. Heute würde das nicht mehr oder nur noch ganz selten passieren. Die Dinge hätten sich geändert. Als Beispiel nennt sie die Arbeitsweise ihres Labels Polydor. Dort hätten junge Artists Begleitpersonen dabei, wenn sie ins Studio gehen und die Möglichkeit mit Berater:innen zu sprechen

Evitiar Banai mit israelischen Coversongs zum Trost

Die Terrorattacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober und der darauf folgende Krieg in Gaza hat das Leben für die Menschen stark verändert – auch das des israelischen Musikers Evitiar Banai. Sein neues Album „ע​ו​ג​ן ב​מ​י​ם“ ist als Resultat entstanden. Eigentlich sollten seine Albumaufnahmen am 8. Oktober losgehen, aber der Angriff am Tag zuvor änderte den Plan. Er fing an jeden Donnerstag bei Facebook live zu gehen, um sich mit seinen Fans auszutauschen und Musik zu spielen. Dabei coverte er israelische Lieder, mit denen er aufgewachsen ist. Diese Cover hat er nun auf das Album gepackt. Er singt die Lieder auf Hebräisch, begleitet sie mit Gitarre oder Klavier. „עוגן במים“ soll ein ‚Anker im Wasser‘ sein und Halt in dieser turbulenten Zeit geben. Für Evitiar Banai sind Lieder auf dem Album ein Zuhause und sie geben ihm das Gefühl nicht alleine zu sein. Das würde er im Moment brauchen. "Wir alle brauchen des jetzt", schreibt er zum Album. Mit den Songs will er sich nicht nur an seine Jugend zurückerinnern. Sie sollen auch daran erinnern, wie man aus einer Katastrophe herauswachsen kann. Und, wie man in so einer Zeit versuchen sollte sich auf das Gute, den Trost und die Melodie zu konzentrieren. Auf dem Cover des Albums sind die blühenden Felder des Kibbuz Nir Yitzhak abgebildet. Der Kibbuz war auch eines der Angriffsziele der Hamas. Das Bild soll an die Gegend vor dem Angriff erinnern.