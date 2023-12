Kanye West entschuldigt sich bei jüdischer Community

Immer wieder ist Kanye "Ye" West in den letzten Jahren mit antisemitischen Aussagen aufgefallen, nun bittet der US-Rapper die jüdische Community um Verzeihung. Bei Instagram teilte Ye einen Post auf Hebräisch. "Ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft für jeden nicht beabsichtigten Wutausbruch, der durch meine Worte oder meine Taten verursacht wurde." Es sei nicht seine Absicht gewesen, Menschen zu verletzen oder zu entwürdigen und er würde jeden Schmerz bedauern, den er verursacht habe. Weiter schreibt er, er wolle bei sich selbst anfangen und aus dieser Erfahrung lernen, um in Zukunft größere Sensibilität und Verständnis zu gewährleisten. Die Vergebung der jüdischen Community sei ihm wichtig und er wolle es wieder gut machen.

Ye war wegen seiner judenfeindlichen Entgleisungen zwischenzeitlich von Instagram und Twitter gesperrt geworden, außerdem verlor er seinen Deal mit Adidas. Nun will er am 12. Januar sein neues Album "Vultures" veröffentlichen. Deswegen zweifeln einige an der Entschuldigung von Ye. Der Zentralrat der Juden kommentierte den Post des Rappers: "Keine Chance, dass wir eine Entschuldigung so kurz vor Albumrelease als aufrichtig betrachten." Auch Musikerin J. Lamotta scheint das Statement von Ye nicht ernst zu nehmen. Sowas Lustiges habe sie selten gehört, schreibt sie unter dem Post. Ein paar Stunden ergänzt sie: "Jom Kippur-Atmosphäre" in Anspielung auf das jüdische Versöhnungsfest.