Mel B mit Kritik an BRIT-Awards

Auf der Shortlist der BRIT Awards werden die Artists gesammelt, die für die Auszeichnung im nächsten Jahr in Frage kommen. Darauf findet sich jetzt unter Anderem der ehemalige Frontmann der Rockband Kasabian, Tom Meighan. Der wurde wegen häuslicher Gewalt verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, seine Ehefrau körperlich angegriffen zu haben. Außerdem auf der Liste: Rapper Slowthai, der im Juni diesen Jahres wegen des Verdachts auf Vergewaltigung vor Gericht erscheinen musste – er streitet die Vorwürfe ab.

Für Mel B ist es ein fatales Zeichen, solche Leute für den größten Musikpreis des Landes in Betracht zu ziehen. Sie ist seit Jahren als Aktivistin gegen häusliche Gewalt im Einsatz und inzwischen eine wichtige Stimme für Mädchen und Frauen. Außerdem ist sie Patin von "Women's Aid", einer wichtigen Initiative gegen Gewalt an Frauen in Beziehungen und Familie. Laut ihrem Buch "Brutally Honest" hat sie das selbst erlebt – im Interview mit "Good morning Britain" erzählte sie gerade erst, wie perfide Gewalt in der Beziehung sich äußern kann. Deshalb fordert sie, dass Artists, die im Verdacht stehen, häusliche oder sexuelle Gewalt ausgeübt zu haben, bei den BRIT Awards keine Bühne geboten wird.

Inzwischen gibt es ein Statement der BRIT Awards, in dem erklärt wird, dass die Personen auf der Shortlist aufgrund ihrer künstlerischen Leistungen geführt werden. Mel B und Women's Aid halten dagegen, dass ein solcher Umgang mit der Thematik ein katastrophales Zeichen an Überlebende von häuslicher Gewalt sendet.

Karaoke-Studiengang an chinesischer Uni

An der Harbin University for the Aged, also einer Universität für ältere Menschen, die 2017 gegründet wurde, gibt es jetzt Karaoke-Klassen. Da kann man unter der Anleitung von professionellen Gesangslehrerinnen und -lehrern singen lernen – in einer großen Karaoke-Runde mit bis zu 42 anderen Studierenden. Die Kurse sind komplett ausgebucht.

Karaoke ist in China viel präsenter als etwa im europäischen Raum. Karaoke-Bars sind sehr beliebt als Ausflugsziel von Familien. Der neue Uni-Kurs lehrt die Studierenden zwischen 45 und 90 Jahren erst Noten lesen, dann wird das Singen geübt und schließlich kommen verschiedene Gesangsstile auf den Plan. Die Leitung der Uni hatte laut South China Morning Post vor Eröffnung des Kurses eine Meinungsumfrage durchgeführt, die sehr positiv ausgefallen ist – viele im Netz sind begeistert von der Idee, in China geht die Story derzeit viral.