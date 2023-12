Jorja Smith covert Weihnachts-Klassiker

Die Vorweihnachtszeit bringt die Menschen auch beim Musikhören in Soul-Stimmung. Das wissen große Plattformen. Darum hat Amazon Music Jorja Smith engagiert, den Klassiker "Stay Another Day" zu covern. Ist also auch ne Promo-Aktion. Aber ihre Version des Songs ist 100 % Jorja Smith: gefühlvoll, soulful, zeitgemäß mit reduzierten Beats, dank der Glocken auch weihnachtlich. Im dazugehörenden animierten Video sieht man Jorja selbst als Zeichentrickfigur von ihrem Balkon aus singen. Und ein Polarfuchs läuft einsam in einer verschneiten Winternacht durch die Stadt. Während die Menschen drinnen in ihren Häusern Weihnachten feiern, ist er ganz allein draußen unterwegs.

Es stammt aus dem Jahr 1994 von der Boygroup East 17. Das Original war die Weihnachts-Nummer-1 in den UK-Charts. East 17 waren Mitte der 90er eine beliebte Boyband. Sie waren in Großbritannien die bösen Jungs im Vergleich zu den freundlichen Saubermännern von Take That. Mit "Stay Another Day" haben sie damals ihre Gefühle gezeigt. Der Song wurde als Liebeslied verstanden. Es geht aber eigentlich um den verstorbenen Bruder von Sänger und Songschreiber Tony Mortimer.

Tatsächlich werden sogar Wetten abgeschlossen, wer jedes Jahr Nummer 1 wird. Es scheint, als wenn Jorja Smith dieses Jahr bei dem Rummel selber mitmischen möchte und ganz gute Chancen hat. Sie liegt auch stilistisch voll im Trend: In den letzten Jahren sind in der Weihnachtszeit immer wieder reduzierte, akustische, gefühlvolle Coverversionen von großen Hits veröffentlicht worden. Oft nur produziert für spezielle, minutenlange Werbespots von britischen Firmen oder Kaufhäusern. Teilweise aber auch als eigene Singles.