Ghetts zahlt Kids den Sportclub

Es ist das fünfte Jahr in Folge und insgesamt die 14. Nummer-Eins-Woche des Weihnachtspophits. Der Song steht nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz und Kanada ganz oben und ist damit in der Gesamtwertung "World Singles Top 40" auf Platz eins. berhaupt boomen Weihnachtslieder derzeit. In den deutschen Single-Charts machen diese Woche die sogenannten Festtagstitel 54 aller 100 Positionen aus. Auf den ersten 15 Plätzen stehen nur Weihnachtslieder. Hinter Mariah Carey folgen Wham! mit "Last Christmas", Shakin‘ Stevens mit "Merry Christmas Everyone", Chris Rea mit "Driving Home For Christmas "auf Platz vier und Dean Martin mit "Let It Snow!" auf Platz fünf. Weiter unten in der Liste folgen auch deutsche Weihnachts-Evergreens: Kaum zu glauben, aber Rolf Zuckowski und seine Freunde "In der Weihnachtsbäckerei" sind gerade auf Platz 20. Tokio Hotel mit "Your Christmas" stehen auf Platz 52.

Ganz ähnlich sieht es auch in den USA aus

In den USA in den Billboard Top 100 sind fünf der ersten sechs Songs Weihnachtslieder. Mariah Carey steht hier aber nur auf Platz Zwei. Die Eins geht an "Rockin Around The Christmas Tree" von Brenda Lee. Platz drei geht an Bobby Helms mit "Jingle Bell Rock".

Wer nichts mit Weihnachtsliedern anfangen kann, hat es gerade echt schwer

Weihnachtslieder und Weihnachtsshows geben gerade den Ton an. Auch unter Musikfans, die nicht im Mainstream beheimatet sind. Das beste Beispiel ist Gangsta-Rap-Urgestein Sido aus Berlin. Er veranstaltet gerade seine Weihnachtskonzerte in der Columbiahalle. Hier passen 3500 Menschen rein. Das Event ist an zehn aufeinanderfolgenden Abenden ausverkauft.

Stormzy und Little Simz führen MOBO-Nominierungen

Die MOBO-Awards sind einer der wichtigsten Musikpreise im Vereinigten Königreich. Da wird Schwarze Musik im UK und darüber hinaus ausgezeichnet. MOBO steht für "Music Of Black Origins". Gerade wurden die Nominierungen für die MOBOs 2024 veröffentlicht. Die Liste mit den meisten Nominierungen führen zwei COSMO-Favorites an.