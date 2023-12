Premiere: Sault treten erstmals live auf

Sault wäre nicht Sault, wenn ihre allererste Tour nicht mega-special wäre. Man braucht dazu quasi eine Gebrauchsanleitung: Auf Insta haben sie jetzt sehr kryptisch die Tour angekündigt-mit super-schnell geschnittenen Bildern. Sie wollen dabei nur ein Konzert pro Land spielen und dort jeweils ein anderes ihrer zahlreichen Alben live performen. Heißt: Es werden sieben Alben in sieben Ländern gespielt - zum Beispiel das "Album 5" in New York, das Album "Nine" in London und das Album "Eleven" in Germany. Wo und wann in Deutschland ist noch nicht klar.

Absoluter Kult-Status

Sault ist eine Band, bei der man bis heute nicht genau weiß, wer dahintersteckt. Es gibt keine Fotos der Gesichter. Es wird ein Duo vermutet aus dem Londoner Producer Inflo und Sängerin Cleo Soul. Ihre Musik ist organisch und komplex: Afro-Soul, Funk, Ambience. Die Alben tragen oft römische Zahlen, die Cover sind einfach nur schwarz. Und Sault haben noch nie live gespielt. Seit 2019 haben Sault elf Alben veröffentlicht, im November letzten Jahres alleine fünf an einem Tag, frei verfügbar zum Download auf ihrer eigenen Website. Diese kryptischen Posts mit super schnell geschnittenen Kurzvideos auf Insta, die diese allererste Tour ankündigen, sind natürlich Teil des Hypes.

London-Special

Das Londoner Konzert soll als erstes schon diesen Donnerstag stattfinden und es soll ein neues Album aufgeführt werden. Es ist noch unklar, ob es danach überhaupt erscheint oder nur für den Abend geschrieben wurde: Auf Insta heißt es: "New unreleased Album Live for the first and only time". Der Ticketverkauf für London startet heute.

Bald keine Vergnügungssteuer in Bochum?

Das wären gute News für alle Clubgänger*innen in Bochum: Die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen wird anscheinend dauerhaft abgeschafft.