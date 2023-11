Russland fahndet nach Jamala

A$AP Rocky wird angeklagt

Der US-amerikanische Rapper A$AP Rocky muss sich vor Gericht verantworten. Eine Richterin in Los Angeles hat jetzt entschieden, dass genügend Beweise vorliegen, um ihn anzuklagen. Der Rapper soll am 6. November 2021 auf einer Straße in Hollywood einen ehemaligen Freund getroffen und auf ihn geschossen haben. Der Vorfall wurde teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. A$AP Rocky soll mit einer halbautomatischen Waffe auf den ehemaligen Kumpel und Mitarbeiter, den er seit Kindergartentagen kennt, geschossen haben. Offenbar ging es um eine Meinungsverschiedenheit. Das Opfer wurde leicht verletzt. A$AP Rocky wurde daraufhin vorübergehend festgenommen, ist aber derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß. A$AP Rocky bestreitet die Vorwürfe und plädiert auf nicht schuldig. Der Musiker hat sich auch einen prominenten Anwalt genommen, der auch Ex-Präsident Trump vor Gericht vertreten hat. Dieser Anwalt sagt, dass es Probleme mit den Aussagen der Zeugin gibt, dass die Tatwaffe nie gefunden wurde und so weiter, aber die Richterin will alles vor Gericht klären.

Es ist nicht das erste Mal, dass A$AP Rocky mit dem Gesetz in Konflikt gerät. In Schweden saß der 35-Jährige in Untersuchungshaft. Er hatte 2019 in Stockholm mit seinen Kumpanen jemanden auf der Straße bei einem Streit zusammengeschlagen. Er wurde wegen Körperverletzung verurteilt und kam für vier Wochen ins Gefängnis. Der Fall erregte internationales Aufsehen. Zahlreiche Stars wie Kim Kardashian und Popsänger Justin Bieber forderten seine Freilassung. Sogar der damalige US-Präsident Donald Trump rief wegen A$AP Rocky beim schwedischen Regierungschef an.

Sollte er verurteilt werden, wäre das ein immenser Karriereschaden. Schließlich ist er nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler, Mode-Influencer und mit Popstar Rihanna liiert. Die beiden haben im Sommer ihr zweites Kind bekommen. Beide kooperieren mit Puma. A$AP Rocky entwirft eine Kollektion für die Sportbekleidungsfirma und steigt sogar in die Formel 1 ein. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 24 Jahre Haft. Am 8. Januar muss er vor Gericht in Los Angeles aussagen.