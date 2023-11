Immer mehr Prominente unterzeichnen "Artists4Ceasefire"

Konkret fordern sie von allen Staats- und Regierungschefs der Welt, sich für alle Leben gleichermaßen einzusetzen. Über 5000 Menschen sind in den letzten eineinhalb Wochen in diesem Krieg gestorben. Dabei fordern sie einerseits einen sofortigen Waffenstillstand und eine sichere Freilassung der Geiseln, welche aus Israel nach Gaza verschleppt wurden. Andererseits machen sie auf das Leid im Gazastreifen aufmerksam, insbesondere darauf, dass die Hälfte der zwei Millionen Bewohner Kinder sind. Die Organisation „Save the Children“ sagt, dass in den letzten drei Wochen mehr Kinder im Gazastreifen gestorben sind als in allen Konflikten auf der Welt seit 2019. In dem Brief wird auch der UNICEF-Sprecher James Elder zitiert. Er sagt, dass es nach den tagelangen Luftangriffen und der Unterbrechung aller Versorgungswege den Kindern und Familien im Gazastreifen an allem fehle: Essen, Wasser, Medikamente und Krankenhäuser. Seit Mittwoch gebe es auch keinen Strom. Elder sagt:

„Die humanitäre Lage hat einen tödlichen Tiefpunkt erreicht, und dennoch deuten alle Berichte auf weitere Angriffe hin. Barmherzigkeit - und internationales Recht - müssten Vorrang haben.“ James Elder

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat sich gestern zu den Forderungen geäußert: Er lehnt eine Waffenruhe ab.

Valtònyc nach sechs Jahren im Exil zurück in Spanien

Rapper Valtònyc aus Mallorca hat seit sechs Jahren im Exil in Belgien gelebt. Die letzten Jahre drohte ihm in Spanien eine dreijährige Haftstrafe, da er 2017 unter anderem wegen Majestätsbeleidigung verurteilt wurde. Neben Beleidigung der spanischen Krone wurde ihm auch „Verherrlichung von Terrorismus“ vorgeworfen. In seinen Songs hat er unter anderem dazu aufgerufen, mit Waffengewalt den Palast der spanischen Königsfamilie in Palma de Mallorca zu besetzen. Deswegen drei Jahre ins Gefängnis zu müssen, haben spanische Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Sie sehen das als Einschränkung der Kunstfreiheit.

Vor Haftantritt ist Valtònyc nach Belgien geflohen. Auch dort musste er vor Gericht, weil Spanien ihn ausgeliefert haben wollte. Diese Form von Majestätsbeleidigung ist in Belgien jedoch laut Gericht von der Kunstfreiheit gedeckt. Die Delikte, für die Valtònyc in Spanien verurteilt wurde, waren nicht strafbar. Eine Auslieferung an Spanien hat Belgien deshalb abgelehnt. Es gab insgesamt vier Verfahren, da die spanische Staatsanwaltschaft das Urteil aus Belgien immer wieder angefochten hat. Jetzt darf Valtònyc zurück nach Spanien und muss dort keine Verhaftung mehr fürchten, denn die Freiheitsstrafe ist Medienberichten zufolge mittlerweile wohl verjährt. Auf Instagram hat Valtònyc jetzt gezeigt, wie er zurück nach Mallorca geflogen ist. In seinem Heimatsort Sineu gab es sogar eine Willkommensfeier für ihn, bei der Valtònyc sagte, er habe sich nicht für einen Tag alleine gefühlt.