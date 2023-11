Lizzo wehrt sich juristisch gegen Vorwürfe

Fünf Tage lang haben sich Menschen aus der Musikbranche bei der größten Messe für Global Pop ausgetauscht. Dabei gab es rund 20 Talks und Panels zum Beispiel zu den Themen Künstliche Intelligenz, der Situation von Sängerinnen in Iran oder der Rolle von Musik in der Zeit des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Es wurden außerdem Musikfilme gezeigt und es gab rund 60 Showcases von Artists aus der ganzen Welt. 2.750 Musik-Professionals aus 105 Ländern waren da. Die Verantwortlichen sind positiv überrascht von der Ausgabe, was der WOMEX-Direktor Alexander Walter bestätigt: "Es war sehr schön. Wir sind müde und glücklich. A Coruña hat für uns als Stadt für die WOMEX richtig geil funktioniert." Nächstes Jahr findet die WOMEX zum 30. Mal statt, dann in Manchester in Großbritannien.

Regierung in Malaysia fordert Not-Knopf bei Konzerten

Die Regeln für Künstlerinnen und Künstler, die in Malaysia auftreten, werden immer strenger. Die malaysische Regierung fordert jetzt von Konzertveranstaltern einen "Not-Schalter", der den Strom abstellt, wenn "unerwünschte Ereignisse" auftreten. Der stellvertretende Minister für Kommunikation und Digitales, Teo Nie Ching, hat am Montag vor dem Unterhaus des malaysischen Parlaments gesprochen. Er hoffe, dass "ausländische Künstler mit strengeren Richtlinien die einheimische Kultur [respektieren] werden." Die Forderung kommt nach der Kontroverse um einen Kuss der Bandmitglieder von The 1975. Die britische Band war im Juli Headliner beim Good Vibes Festival in Kuala Lumpur. Frontman Matty Healy hat auf der Bühne die malaysischen Anti-LGBTQ Gesetze kritisiert und gegen gleich mehrere Gesetze verstoßen: Er war sichtlich betrunken und hat anschließend Bassisten Ross McDonald vor dem Publikum geküsst. In Malaysia steht Homosexualität unter Strafe. Homosexuelle Handlungen werden mit bis zu 20 Jahren Haft und einer Prügelstrafe geahndet.