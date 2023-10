Neues Video von Grime-Ikone Skepta und Castingaufruf für Biopic

Eine Verbeugung vor UK's Neo-Soul Queen. Für solche Ausflüge in elektronische Gefilde hat Skepta sogar ein neues Label, "Mas tiempo" gegründet – das passt gut, denn die Grime Kultur war ja schon immer eng mit Untergrund-Raves und anderen elektronischen Genres verknüpft. In den 00er Jahren hat Skepta bedeutend dazu beigetragen, Grime aus dem britischen Untergrund in den Mainstream zu spülen. Sein bewegtes Leben will Skepta jetzt offensichtlich verfilmen. Auf Instagram teilte er dazu einen Aufruf: Er sucht 16 bis 21-jährige Schauspieler aus Großbritannien, die "Young Skepta" spielen können – das scheinen erste konkrete Schritte in Richtung eines Biopics zu sein, dass er schon mehrmals angekündigt hat. In dem will er nicht nur seine Geschichte, sondern auch die seines Labels, Boy Better Know, erzählen.

Bürgermeister von Manchester und Liverpool fordern neue Regeln für Artists aus Großbritannien

Seit dem Brexit Anfang 2020 ist es für Musiker und Musikerinnen aus Großbritannien schwieriger geworden. Manchesters Bürgermeister Andy Burnham hat die aktuellen Regeln für Musik-Artists nach dem Brexit als "lächerlich" bezeichnet und einen freien Austausch von Musikern und Musikerinnen in Europa gefordert. Zusammen mit anderen hat er am Freitag auf einer Konferenz in Manchester darüber gesprochen, wie der Brexit die Musikszene geschädigt hat.

Seit dem Brexit ist nichts mehr wie vorher: Wenn britische Artists außerhalb von Großbritannien touren wollen, rollt eine ganze Reihe von Aufgaben auf sie zu. Komplizierte Visa-Anträge und -regeln, Steueraufschläge für Merchandise, das alles bedeutet einen erheblichen Mehraufwand. Und das Problem ist zweischneidig: Auch nicht-britische Artists, die wiederum in Großbritannien touren wollen, müssen seitenweise Anträge ausfüllen, um ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen. Das hat sich beim diesjährigen Eurovision Songcontest in Liverpool gezeigt, wie der Bürgermeister der Stadt, Steve Rotherham auf der Konferenz erzählte. Durch die Einreiseregelungen und Arbeitsbestimmungen gab es "Probleme über Probleme", wie er sagte. Laut seiner Aussage habe es am Ende nur funktioniert, weil auch mal ein Auge zugekniffen wurde.

Das war noch sehr anders, als Großbritannien Teil der EU war. Laut einer Studie arbeiten 50 Prozent der Musiker und Musikerinnen aus UK weniger in Ländern der EU als vor dem Brexit. Fast ein Drittel gab an, überhaupt nicht mehr in Europa aufgetreten zu sein. Rotherham machte auf der Konferenz auch deutlich, wie sehr das der Wirtschaft des Landes schade – ganz abgesehen davon, dass Kultur eben einen nicht-materiellen Wert hat. Die Teilnehmenden der Konferenz fordern deshalb von ihrer Regierung, die Post-Brexit-Regeln für tourende Musiker und Musikerinnen zu überarbeiten.

Artists äußern sich zum Israel/Palästina-Konflikt

Seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel mit über 1.300 Toten kommt die Region nicht mehr zu Ruhe. Israel bombardiert seit Tagen Ziele im Gaza-Streifen. Laut den dortigen Gesundheitsbehörden sind bereits mehr als 3.000 Palästinenser getötet worden. Gestern Nacht wurde das größte Krankenhaus Gazas von einer Rakete getroffen. Von welcher Seite die Rakete abgefeuert wurde, ist nicht klar. Fest steht aber, dass hunderte Zivilisten getötet wurden. UN-Generalsekretär Guterres hat sich betroffen gezeigt. Krankenhäuser sind nach internationalem Recht geschützt. Wir haben geschaut, wie sich Artists aus dem Global Pop zurzeit zur Lage äußern.

Der Berliner Rapper Pashanim hat auf Instagram ein Foto von dem brennenden Al-Ahli Arab Krankenhaus in Gaza gepostet und dazu geschrieben: "Ein weiterer Tag, an dem hunderte Zivilisten sterben. Jedes Leben ist gleich viel wert und dafür kann es keine Rechtfertigung geben".

Musikjournalistin und Podcasterin Helen Fares schreibt auf der gleichen Plattform: "Seit Tagen regnet es Bomben auf die Zivilbevölkerung Gazas. In diesen Tagen wurden mehr als 3.000 Menschen durch israelische Bomben getötet. Kein Wort dazu von Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Baerbock. Ich kann das nicht verstehen". Scholz hat sich inzwischen ja nun doch schon geäußert, sich erschüttert gezeigt und eine "sehr genaue Aufklärung" gefordert.

Auch Rapperin Lady Bitch Ray äußert sich: Es muss vollständig aufgeklärt werden, wer genau für diesen Beschuss / Explosion von Zivilist*Innen verantwortlich ist". Die britischen TripHop-Pioniere Massive Attack haben eine Reihe von Tafeln geteilt, unter anderem mit dieser Aussage: "Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, Zutritt von humanitären Akteuren und die Wiederherstellung von menschlichen Grundbedürfnissen: Strom, Treibstoff, Wasser und Essen. Es gibt nur eine Seite: Die der Menschlichkeit".

Rapper Ezhel hat macht sich für beide Seiten stark und postet das berühmte Bild von zwei Jungen, die Arm in Arm laufen: einer mit jüdischer Kippa, einer mit der arabischen Kuffiyah,– ebenfalls ein Aufruf zum Frieden und zur Versöhnung.