Polnische Künstlerinnen rufen Frauen zur Wahl auf

Vor allem die Opposition hofft auf weibliche Stimmen. Gerade einmal 30 Prozent der polnischen Frauen sind zu den vergangenen Wahlen gegangen. Besonders gering ist das Interesse bei den 20- bis 30-Jährigen. Aber genau in dieser Wählergruppe sind viele frustriert und wütend. Das liegt auch am strengen Abtreibungsverbot, das die rechtsnationale PiS-Regierung eingeführt hat. Hunderttausende Frauen haben immer wieder dagegen demonstriert - ohne Ergebnis. Die Oppositionsparteien PO und die Linke versprechen das Recht auf Abtreibung zu lockern. Es gibt auch polnischstämmige Artists, die in Deutschland für die Wahlen werben. Ali Neumann hat in ihrer Insta-Story alle Menschen mit polnischem Pass dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Es gibt über 40 Wahllokale in ganz Deutschland dafür. Das sei ein wichtiges Zeichen. Tatsächlich haben sich in diesem Jahr schon doppelt so viele wie vor vier Jahren registriert: 117 Tausend.

Sho Madjozi promotet Swahili-Studiengang

Die südafrikanische Sängerin Sho Madjozi ist in ihrem Land ein richtiger Global Pop Star. Jetzt hat sie an der Universität von Kapstadt die Eröffnungszeremonie abgehalten für den neuen Studiengang für die Sprache Swahili. Sho Madjozi kennen die meisten Menschen in Südafrika für ihre energischen Songs zwischen Gqom und Amapiano. Aber diese Bühne in Kapstadt war dann doch etwas anders: Sie durfte das offizielle Grußwort sprechen, weil ab sofort zum ersten Mal an der Uni von Kapstadt "Swahili Studies" unterrichtet werden. Sho Madjozi selbst gilt als Sprachgenie, soll angeblich acht Sprachen sprechen. Sie rappt oft auf ihrer Muttersprache Xitsonga, aber auch auf Swahili. Das hat sie gelernt, als sie in ihrer Kindheit eine Zeit lang in Tansania gelebt hat, dort hat ihr Vater gearbeitet.