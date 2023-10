Bad Bunny kündigt sein neues Album an

Er postet auf Insta jetzt einen cineastischen Trailer, der in den Seventies in New York spielt. Er sitzt im Anzug in einer Limousine, steigt aus, um ihn herum Fans und Paparazzi, er betritt ein Restaurant, Streicher setzen ein, Bad Bunny geht ins Hinterzimmer und wird von einem Mann mit "Don Benito, so nice to see you" begrüßt. Dann setzt ein HipHop Beat ein. Bad Bunny ist nicht zu hören. Der Albumtitel taucht auf, "Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana". In der Caption schreibt er: "Der von vielen am meisten erwartete Tag ist endlich gekommen."

Pate-Style und Mafia-Romantik - Tatsächlich haben puertorikanische Salsa-Musiker wie Willie Colón und Hector Lavoe sehr mit genau diesem Gangsta-Style gespielt. Ihre Cover in genau diesen Outfits gestaltet. Es sind große Vorbilder für Bad Bunny. In seiner Story der Vanity Fair kündigte er vergangenen Monat an: "Ich spiele herum und genieße es, mich gehen zu lassen", "Ich lasse mich sehr von der Musik der 70er-Jahre inspirieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob das meine Musik generell oder nur einen Song prägen wird."

50 Cent sponsert englischen Mädchenfußball

Habt ihr als Teenager Fußball oder Handball gespielt? Dann könnt ihr euch sicher an das Problem mit den Trikots und dem Sponsor erinnern: Wenn sich endlich einer gefunden hat, dann der lokale Schlachter oder Klempner. Coolness-Faktor: Null. Aber wie cool wäre es von 50 Cent gesponsert zu werden?