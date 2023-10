Ausverkauftes Wild Card Konzert mit Ezhel und Kuoko

Es geht hauptsächlich um die Entstehung des Albums, den Ablauf der Tour und intime Einblicke u.a. mit den Kindern, wie zum Beispiel in die Proben Beyoncés mit ihrer Tochter Blue Ivy. Die 11-Jährige tanzte auf der Tour mit. Die Doku wird ab dem 01.12.23 in den USA zu sehen sein. Renaissance kam letztes Jahr raus und wurde von vielen Kritikern hochgelobt, u.a. weil sie eine Hommage an die Schwarze LGBTQI+ Gemeinschaft ist. Produzent*innen aus dieser Community schraubten zum Beispiel haben am Album mit.

Yseult als erstes Plus Size Model bei Balenciaga Show

Sie war mit Demna, dem Kreativdirektor von Balenciaga, bereits befreundet und bot ihm eine Zusammenarbeit an. Dann machte er verschiedene Looks, lud sie zu Shows ein und der Laufsteg war der nächste logische Schritt. In einem bodenlangen schwarz-glitzernden Kleid, gebunden an der Taille, mit senkrechten Falten lief die französische Popsängerin dann am 01.10.2023 bei der Balenciaga Show SS24 über den Laufsteg. Die Mode von Balenciaga ist relativ großzügig geschnitten und spricht Menschen an, die nicht die üblichen Modelmaße tragen.