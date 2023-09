Stonebwoy unterstützt Proteste in Ghana

In Ghanas Hauptstadt Accra hat es am Wochenende wegen der Wirtschaftskrise im Land Proteste gegen die Regierung gegeben. Dabei gab es prominente Unterstützung u.a. von Dancehall-Sänger Stonebwoy. Ihm ging es grundsätzlich darum, die Unzufriedenheit über die Situation auszudrücken. Konkret kritisiert er u.a. Korruption und die Arbeitslosigkeit in Ghana. Laut einer aktuellen Studie des UN-Entwicklungsprogramms vom Juni ist rund jede dritte junge erwachsene Person in Ghana arbeitslos.

Stonebwoy fordert auch, dass die Straßen-Infrastruktur und das Gesundheitswesen dringend verbessert werden. Im Interview mit dem ghanaischen Sender JoyNews sagt er zum Beispiel, es gehe ihm nicht um irgendeine politische Agenda, sondern er spricht als Bürger Ghanas: "Wir haben das Grundrecht unsere Beschwerden auszudrücken. Es ist eine Sprache, die Regierungen verstehen. Es ist ein legaler Weg, um Regierungen die Bitte der Menschen verstehen zu lassen."

Stonebwoy ist einer der bekanntesten Artists Ghanas mit Millionen Fans und mehreren Awards. Er war einer von laut Medienberichten mehreren hundert Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Außer vo ihm gab es für die Proteste auch Support von anderen ghanaischen Artists wie Rapper und Produzent M.anifest oder Musiker und Produzent Wanlov The Kubolor.

Drei Tage lang ist bis Samstag protestiert worden. Dabei gab es laut Polizei auch rund 50 Festnahmen, die vor allem am ersten Tag erfolgt sein sollen. Der Protest sollte zum "Jubilee House" führen, dem Sitz des Präsidenten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach soll eine organiserende Gruppe des Protests angekündigt haben, das Gebäude besetzen zu wollen. Die beiden Folgetage sollen laut Medienberichten größtenteils friedlich geblieben sein. Welche Effekte die Proteste haben werden, ist noch nicht klar.

Anoushka Shankar mit persönlichem Statement zu Umgang mit Suchterkrankung

Global-Pop-Größe Anoushka Shankar hat in der Vergangenheit gelegentlich offen über persönliche Themen angesprochen. Nun hat die Musikerin aus London ihre Suchterkrankung via Social Media thematisiert und leistet damit einen Beitrag zur Enttabuisierung. Sie feiere demnach 14 Jahre clean und nüchtern zu sein. Darüber schreibt sie in einem aktuellen Instagram-Post. Über ihre offiziellen Kanäle ihre Nüchternheit zu thematisieren, hätte sie in den letzten Jahren gemieden. Als süd-asiatische Frau im Erholungsprozess Sucht-Erfahrungen zu teilen, sei ihr aber wichtig, schreibt sie, denn sie komme aus einer Community, in der Suchtkrankheit ein Tabu sei, "eine Schande, eine moralische Schwäche." Weiter schreibt sie: "Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich herausgefunden habe, dass sich eine andere braune Frau in Recovery befand und wie die völlige Erleichterung mich durchflutet; es ist so wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind."