Ichiko Aoba gewinnt Anchor-Award bei Reeperbahn-Festival

Grundsätzlich werden beim Reeperbahn-Festival auch Themen besprochen, die die Branche betreffen und beschäftigen, bzw. mehr beschäftigen sollten: beispielsweise der Kampf gegen die Klimakrise oder gegen Rassismus. Das Festival gehört auch zu den ersten Partnern der Initiative Keychange, die sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche einsetzt und der sich auch COSMO verpflichtet hat. Rapperin Ebow bekam bei der diesjährigen Ausgabe etwa den Keychange-Inspiration-Award, weil sie sich seit Jahren gegen Sexismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit einsetzt. Grundsätzlich gab es mehrere Preise für Menschen aus der Musik-Industrie, zum Beispiel den VIA Award des Indie-Label-Zusammenschlusses VUT, der u.a. an das all:female*-Label 365XX ging. Mit dem Helga! Festival Award wurden Festivals in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

MHD zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Schon seit längerem steht der französische Rapper MHD im Verdacht, an einer tödlichen Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Am vergangenen Samstag ist MHD rund drei Wochen nach Prozess-Beginn von einem Pariser Gericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Neben MHD gab es für fünf weitere Personen Haftstrafen zwischen zehn und 18 Jahren. 2018 sollen rund zehn Männer einen 23-jährigen Mann in der Pariser Innenstadt erst mit einem Auto überfahren und anschließend verprügelt und mit Messerstichen verletzt haben. Der junge Mann starb noch am Tatort. Hintergrund soll ein Streit zwischen Gangs sein. MHD war nach dem Fall in U-Haft, kam später auf Kaution frei und hatte später auch wieder Musik released. Er ist einer der bekanntesten Rapper Frankreichs mit Streamingzahlen im Millionenbereich. Er bezeichnet seinen Stil selbst als "Afro-Trap".

MHD hat immer bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Das sieht das Gericht anders. Das Tat-Auto, das gefunden wurde, gehörte laut französischen Medienberichten MHD. Außerdem soll es Zeugen-Aussagen geben, die ihn belastet haben und es wurden Video-Aufnahmen ausgewertet. Die Bildqualität soll aber den Berichten zufolge nicht gut gewesen sein und hätten demnach auch zu einigen Freisprüchen in dem Fall gesorgt. MHDs Anwaltsteam bezeichnet den Fall als "Justizskandal". Die Familie des Opfers beklagt vor allem, dass so viel geschwiegen wurde. Denn die Angeklagten haben laut übereinstimmenden Medienberichten bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Einige behaupteten aber zu wissen, wer die echten Täter gewesen sein sollen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Bis Anfang nächster Woche kann Berufung eingelegt werden.

K-Pop-Band Kingdom ändert Album-Cover wegen Koran-Ähnlichkeit

Die Boyband Kingdom aus Südkorea bringt bald ihr neues sogenanntes "Mini-Album" raus. Jetzt hat GF Entertainment, das Unternehmen hinter der Band, bekanntgegeben, dass es eine Rückrufaktion fürs Album gibt. Denn das geplante Album-Coverdesign ähnelt stark einem gängigen Koran-Buch-Muster. Die Bilder der Album-Ankündigung, die in Social Media-Posts zu sehen sind, machen die Ähnlichkeit mehr als deutlich. Sie zeigen, dass das physische Album alleine schon Buch-Form hat. Die symmetrischen, verzierenden Ornamente zeigen dann erst Recht die Ähnlichkeit zu Koran-Exemplaren. In den vergangenen Tagen gab es daraufhin einige Posts via Social Media, die teilweise verärgert darauf aufmerksam gemacht haben.

GF Entertainment richtete sich danach nun mit einer Entschuldigung explizit an die muslimische Community und an "alle, die sich durch diese Situation unwohl gefühlt haben". Im offiziellen Statement heißt es nach dem erhaltenen Feeback u.a.: "Es ist klargemacht worden, dass das Design gewisse Ähnlichkeit zur islamischen Schrift hat." Sie schreiben weiter, dass es bei der Band darum gehe, den "Reichtum der Weltkulturen" durch K-Pop präsentieren zu wollen. Sie würden bedauern, dass es zur dieser Kontroverse kam und würden einsehen, dass es in dieser Hinsicht ein mangelndes Bewusstsein und Kontrolle gab.