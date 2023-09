Ehemaliges Haus von Serge Gainsbourg öffnet als Museum

Im Juni diesen Jahres hat Mohbad sogar bei der Polizei von Einschüchterungsversuchen unter anderem durch Waffengewalt berichtet. Mohbads Verdacht war, dass die Täter von seinem Manager beauftragt wurden. Einer der Täter soll Sam Larry gewesen sein, ein Mitarbeiter von Naira Marley. Marley hat in einem Statement alle Schuld von sich gewiesen und den Tod von Mohbad betrauert. Junge Menschenin Nigeria protestieren jetzt auf der Straße und fordern Aufklärung. Rap-Kollege Bella Shmurda, der ein enger Freund des verstorbenen Sängers Mohbad war, hat geschworen, Gerechtigkeit für seinen Tod zu fordern. In einem Post auf X hat er geschrieben, dass es keine Ruhe für diejenigen geben werde, die Mohbad zu Lebzeiten in Angst leben ließen.

Maren Morris verlässt das Country-Genre

Die weltweit bekannte Country-Sängerin Maren Morris aus Texas möchte dem Country-Genre den Rücken kehren. Sie wirft einem großen Teil der Country-Szene vor, frauenfeindliche, rassistische, homo- und transfeindliche Meinungen zu vertreten. All diese Dinge werden von einem großen Teil der Country-Musikindustrie zelebriert, besonders im "hyper-maskulinen Zweig der Country-Musik", sagt Maren Morris. Schuld daran ist ihrer Meinung nach die Trump-Ära, die rechtskonservative und teilweise menschenverachtende Meinungen bestärkt habe und die Menschen aufgefordert habe, auch noch stolz darauf zu sein. Sie ist der Meinung, dass sich das Country-Genre aktuell selbst zerstört, da es nicht mit der Zeit geht. Jetzt will sie "das sinkende Schiff verlassen" und möchte stattdessen in Richtung Pop gehen. Dafür hat sie sich mit Jack Antonoff einen preisgekrönten Musikproduzenten und Songwriter an ihre Seite geholt, der schon mit Sängerinnen wie Taylor Swift oder Lana del Rey zusammengearbeitet hat. Außerdem hat Antonoff auch mehreren Country-Artists dabei geholfen, das Genre zu verlassen und im Pop-Bereich durchzustarten. In ihrem neuen Song "The Tree" rechnet Maren Morris mit dem Country-Genre und mit den Werten, die einige Teile der Community vertreten, ab.