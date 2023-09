Drake erntet Kritik für neuen Song "Slime You Out"

Drake ist mitten in seiner Promophase für sein neues Album "For All The Dogs", was Anfang Oktober erscheint. Doch dabei fällt er nicht nur positiv auf. Die Single "Slime You Out" von Drake und SZA ist vergangenen Freitag erschienen und Drake erntet dafür aktuell viel Kritik. Für das Single Cover hat der Rapper einen Schnappschuss der Schauspielerin Halle Berry verwendet, auf dem sie mit grünem Schleim übergossen wird. Das Foto stammt von den Kids‘ Choice Awards aus dem Jahr 2013, als sie Opfer von einem Streich wurde. Halle Berry behauptet jetzt, dass Drake sie zwar um Erlaubnis gebeten habe, das Bild verwenden zu dürfen, woraufhin sie aber abgelehnt habe. Nachdem die Single dann trotzdem mit dem Halle Berry Cover veröffentlicht wurde, hat die Schauspielerin auf Instagram geschrieben: "Das ist nicht cool, ich habe Besseres von ihm erwartet!" Doch Halle Berry scheint nicht nachtragend zu sein und fügt hinzu:

"Wenn Menschen, die man bewundert, einen enttäuschen, muss man drüberstehen und weitermachen." Halle Berry

Mittlerweile ist das Cover bei Spotify ausgetauscht. Bei Instagram ist es aber immer noch zu sehen. Neben dem Cover sorgen auch die Lyrics für Kritik. In der Zeile "You got my mind in a terrible place / Whipped and chained you like American slaves" vergleicht Drake einen schlechten Gemütszustand mit dem Auspeitschen und Anketten von Sklaven. Auf Social Media wundern sich die User, wie es zu so einer geschmacklosen Zeile kommen konnte. Ein Nutzer kommentiert: „Hat niemand im Studio Drake gesagt, dass dieser Satz schrecklich ist??“ Auch SZA wird für ihre Zusammenarbeit an dem Song kritisiert. Weder Drake, noch SZA haben sich bisher zu der Zeile geäußert.