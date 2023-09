Erdbeben in Marokko: Gims sagt Konzert ab, Myriam Fares trauert

Beastie Boys Square feierlich eröffnet

Große Ehre für die Beastie Boys. Nach der Hip-Hop-Band wurde jetzt ein Platz benannt in ihrer Heimatstadt New York. Mehrere Tausend Fans haben mit ihren Helden, den Beastie Boys Mike D und Ad Rock gefeiert am Samstag in der Lower East Side in Manhattan. Genauer gesagt an der Ludlow Street Ecke Rivington Street. Diese Ecke heißt jetzt offiziell Beastie Boys Square. Und das genau dieser Ort zum Beastie Boys Square gekürt wurde ist kein Zufall. Denn dort stand vor einigen Jahrzehnten mal "Paul’s Boutique", ein Klamottenladen, nach dem die Band 1989 ihr 2. Album benannt hat. Die titelgebende Boutique ist auch im Großformat auf dem Cover des Albums zu sehen.

Die Beastie Boys haben also damals ein Stück ihrer Stadt verewigt – und jetzt hat die Stadt sich revanchiert. Über zehn Jahre haben sich Fans dafür eingesetzt, dass es diesen Platz geben wird. Insofern klar, dass Ad Rock vor Ort in seiner Dankesrede vor allem den New Yorkern gedankt hat. Aber nicht nur dafür:

"Danke an New York, dass Du uns gelehrt hast, was man sich anschauen soll, was man sich anhört, was man anzieht, wie man liebt und wie man lebt." Ad Rock

Mike D hat dann noch hinzugefügt, die Beastie Boys wären ohne New York nicht da, wo sie heute stehen. Und das stimmt wohl: Kaum eine andere Band steht so sehr für ihre Heimatstadt wie die Beastie Boys für New York. 1978 in Manhattan gegründet, damals war New York ein Schmelztiegel für Punk, Hip Hop und Dub – und die Beastie Boys haben daraus ihre ganz eigene Mischung gemacht. Viele Jahre später haben sie in ihren Songs New York Mut zu gesprochen nach den verheerenden Anschlägen vom 11.September 2001, heute vor genau zweiundzwanzig Jahren.