US-Artists starten Initiative gegen Waffengewalt

Die Waffengewalt in den USA wird zu einem immer größeren Problem. Darum haben sich jetzt Global-Pop-Stars wie Billie Eilish, Pop-Empresario Peter Gabriel, der Soul-Produzent Nile Rodgers oder die Funk Legende Bootsy Collins mit vielen anderen zur Initiative "Artist for Action to prevent Gun Violence" zusammengeschlossen. Die Initiative möchte durch ihre Arbeit versuchen, den Gebrauch von Schusswaffen in den USA einzudämmen. Am besten geht das durch Aufklärungsarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen oder im Netz. Aber natürlich auch mit Konzerten.

2023 könnte das tödlichste Jahr bisher werden, warnen Experten. Bisher sind alleine schon 37.000 Menschen in den USA durch Schusswaffen ums Leben gekommen. Alleine in diesem Jahr gab es schon über 400 sogenannte Mass Shootings an Schulen, in Geschäften, bei Football-Spielen. An öffentlichen Plätzen.

"Artist for Action to prevent Gun Violence" wurde von Mark Barden gegründet. Musiker und Vater eines der 26 Kinder, die 2012 beim Sandy Hook School Shooting getötet wurden. Nach dem Tod seines Sohnes hat er seine Karriere pausiert, um sich für die Prävention von Waffengewalt einzusetzen. Barden richtet sich an die Öffentlichkeit und sagt: "Bitte schließt euch mit hunderten von Künstlern, Musikerinnen, Schauspielern und Athletinnen zusammen, um diese sinnlose Gewalt zu beenden." Billie Eilish schreibt: "Wir müssen uns zusammentun, um einen Wechsel im Sinne des gesunden Menschenverstandes zu bewirken". Und Peter Gabriel ergänzt: "Es muss einfach aufhören. So viele sinnlose Tode. So viel Leid."

Am 22. September startet die AfA eine Reihe von Konzerten, das erste wird in New York stattfinden

Schwedische Gangs missbrauchen Spotify für Geldwäsche

Gang-Kriminalität wird zum immer größeren Problem in Schweden. Jetzt haben Investigativ-Journalisten aufgedeckt, dass die Banden ihr erbeutetes Geld mit Hilfe von Musikstreamings waschen. Es geht um das schwedische Unternehmen Spotify.

Laut einem aktuellen Bericht der Tageszeitung Svenska Dagbladet nutzen schwedische Gangs Spotify gerade systematisch zur Geldwäsche. Von ihren illegalen Einnahmen durch Drogendeals und Raubüberfällen kaufen sie sich Bitcoins. Die Kryptowährung nutzen sie dann, um Fake Streams für Artists mit Gang-Verbindungen zu kaufen. Das Geld wird dann später über die Artists wieder abgewickelt. Das Svenska Dagbladet hat 3 Gangmitglieder und einen verdeckten Polizeibeamten zum Sachverhalt interviewt. Alle vier Quellen haben diese Methode bestätigt.