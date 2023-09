Der australische Global-Pop-Sänger John Farnham hat in den 80er Jahren einen Song geschrieben, der Geschichte gemacht hat: “You’re the voice“. Jetzt hat der Pop-Veteran den Song der YES-Kampagne zur Verfügung gestellt. Sie unterstützt die indigene Bevölkerung des Landes. Am 14. Oktober findet in Australien ein Referendum statt. Es geht um mehr Mitspracherecht für die indigene Bevölkerung. Die Frage lautet: Soll die australische Verfassung um einen Paragraphen erweitert werden, in dem dieses Mitspracherecht verankert wird? YES oder NO? Der Sänger John Farnham unterstützt die YES-Kampagne. "You’re the voice" wurde 1986 veröffentlicht und ist für viele die "inoffizielle Nationalhymne" Australiens. Es ist das erste Mal, dass John Farnham den Song für Werbezwecke freigibt. Er sagte in einem Statement:

"Dieser Song hat mein Leben verändert, ich hoffe, dass er jetzt das Leben der First Nation People in Australien zum Besseren verändert". John Farnham

Das dazugehörige Video ist ziemlich kreativ gemacht: Es wird eine weiße australische Familie über mehrere Jahrzehnte porträtiert. Dabei schauen sie immer wieder Nachrichten und sehen, wie die indigene Bevölkerung Autonomie- Rechte bekommt und Indigene für Australien bei der Olympiade antreten. Wie Waffen aus Privatbesitz vernichtet werden oder queere Menschen mehr Rechte bekommen. Kurz: Wie Australien über die Jahre liberaler und progressiver wird. Am Ende geht die Familie zum Referendum und stimmt mit YES ab.

Verfassung stammt aus dem 19. Jahrhundert

Die australische Verfassung stammt aus dem 19. Jahrhundert und ignoriert die indigene Bevölkerung. Die Kolonialmacht Großbritannien tat so, als hätte es Indigenen nie gegeben. Dabei leben sie seit tausenden Jahren in Australien. Ziel des Referendums ist die "Voice to Parliament". Ein Gremium, das nicht bindende Empfehlungen geben kann. Indigene sollen mitreden können, etwa bei neuen Gesetzen, die ihr Leben betreffen. In aktuellen Umfragen sieht es so aus, als ob das Referendum keinen Erfolg haben wird 48 Prozent der Befragten wollen mit NO und nur 42 Prozent mit YES stimmen.