Diddy bringt demnächst sein neues Album auf den Markt. Jetzt hat der US-Rapstar Details zu den Feature-Gästen bekannt gegeben. Mit dabei sind bekannte Künstler wie Mary J. Blige, The Weeknd, Justin Bieber, Kehlani, French Montana, John Legend und viele mehr. Diddy schreibt auf Instagram, dass er tatsächlich das letzte Feature in der Karriere von The Weeknd hat. The Weeknd hatte Anfang des Monats bekannt gegeben, dass er nicht mehr unter diesem Namen arbeiten wolle. Die beiden sind auf dem Song "Another One Of Me" zu hören. Dafür macht Diddy auch Werbung auf Insta. In einem roten, monochromen Teaser-Trailer. Er sitzt auf einem roten Sofa, trägt selbst knallrote Klamotten und Schuhe. Der gemeinsame Track mit The Weeknd dauert achtzehn Sekunden, die Kamera schwenkt auf Diddy und er macht mit seinen Händen ein Herzzeichen, während im Hintergrund die neue Kollaboration läuft. The Weeknd hat den Trailer in seiner Story geteilt. In einer Pressemitteilung äußerte sich Diddy ebenfalls zum neuen Album. Er schreibt:

„Musik ist meine erste Liebe und Musik hat mir eine zweite Chance im Leben gegeben. Dieses Album wurde nicht gemacht, um einen Algorithmus zu füttern oder den Trends der Zeit zu entsprechen - es wurde gemacht, um die Seelen zu berühren und meine Geschichte frei auszudrücken, zusammen mit den besten Künstlern, Songwritern und Produzenten, die die Zukunft des R&B gestalten". Diddy

Das neue Album erscheint am 15. September unter dem Titel "The Love Album: Off the Grid".

Ergebnisse der Kommission zu Johnny Kitagawa

Er war der Pop-Titan Japans: Johnny Kitagawa. Dass er Hunderte von Teenagern sexuell missbraucht haben soll, darüber haben wir bereits berichtet. Jetzt sind neue Berichte aufgetaucht, die deutlich machen, warum die Aufklärung so lange gedauert hat. Der japanische Musikmogul Kitagawa war bis zu seinem Tod 2019 die einflussreichste Person der japanischen Unterhaltungsindustrie. Seine Agentur "Johnny and Associates" hatte jahrzehntelang fast ein Monopol auf japanische Boybands. Doch immer wieder gab es Vorwürfe der sexuellen Ausbeutung. Einige Fälle konnten ihm vor einem Zivilgericht nachgewiesen werden, strafrechtlich wurde er jedoch nie angeklagt. Bis zu seinem Tod vor vier Jahren im Alter von 87 Jahren rekrutierte und trainierte Kitagawa weiterhin Teenager. Nun hat ein unabhängiges Team die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den verstorbenen Gründer untersucht und hält die Anschuldigungen für glaubwürdig.

Die Ermittler befragten 41 Personen, darunter 23 Opfer sowie Kitagawas Nichte Julie Keiko Fujishima, die Präsidentin und CEO des Unternehmens. Laut dem Bericht ist die Tatsache, dass Kitagawas Nichte die Leitung der Agentur übernommen hat, "eine der Hauptursachen für das Versagen der Unternehmensführung". Dies habe dazu geführt, dass der Missbrauch jahrzehntelang andauerte und nicht aufgeklärt wurde. Die Untersuchungskommission stellt nun fest, dass Kitagawa von den 1950er Jahren bis 2010 eine "große Anzahl" junger Männer missbraucht hat. Die Kommission ist auch davon überzeugt, dass seine Nichte Fujishima von dem Missbrauch gewusst haben muss. Fujishimas Aussage, sie habe damals "nichts gewusst", sei eine Lüge. Beweise dafür blieben sie allerdings schuldig. Eine Reaktion der Agenturchefin auf die Untersuchungsergebnisse gibt es nicht. Auch nicht auf die Empfehlung, ihr Amt niederzulegen.