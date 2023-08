Dave kollaboriert mit Tiakola

Der Song und das Video dazu haben jetzt dafür gesorgt, dass ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Das schreibt die Nachrichtenagentur der Justiz der islamischen Republik namens "Mizan". Es heißt in der Mitteilung, dass gegen Yarahi eine Klage eingereicht wurde. Der Vorwurf lautet: Die Veröffentlichung eines "illegalen Songs", der gegen die Moral und Bräuche der islamischen Gesellschaft verstoßen würde. Mehdi Yarahi hat auch in der Vergangenheit öfter Ärger mit der iranischen Justiz gehabt. Er hat schon dutzende Protestlieder rausgebracht. 2018 wurde ihm verboten, aufzutreten oder als Musiker zu arbeiten. Der Grund dafür war, dass er mit einem Musikvideo die Arbeiterproteste in Chuzestan unterstützt hatte. Zwei Jahre später unterstützte er die blutigen Aban-Proteste und hat das gleiche Verbot bekommen. Trotzdem ist er laut geblieben und hat sich nicht an das Verbot gehalten. Auch vergangenes Jahr, zu Beginn der "Frau Leben Freiheit" Bewegung, hat Mehdi Yarahi einen Song rausgebracht, um die Protestierenden zu unterstützen. Auch in dem neuen Musikvideo sieht man Bilder der Proteste und Frauen in Iran, die versuchen, ohne Kopftuch auf den Straßen zu laufen. Was Yarahi dieses Mal bei seiner Festnahme erwartet, bleibt abzuwarten.

Das Buch "Amy Winehouse: In Her Words"

Sie ist wahrscheinlich die einflussreichste britische Pop-Sängerin ihrer Zeit gewesen: Amy Winehouse. Ein neues Buch über die Sängerin mit Tagebücheinträgen, Fotos und handgeschriebenen Briefen zeigt viel Privates aus ihrem Leben. Die britische Zeitung The Guardian hat kurz vor dem Buch-Release schon exklusive Bilder aus dem Sammelbalbum veröffentlicht.

Das Buch "Amy Winehouse: In Her Words" konzentriert sich stark auf ihr frühes Leben. Das vorher noch nie gezeigte Material stammt aus den Archiven von Amy Winhouse‘ Eltern. Es gibt frühe handgeschriebene Songtexte zu sehen, Fotos oder auch einen Brief an ihre Mutter. Man erfährt unter anderem, welche Träume sie als Teenagerin hatte: Ein Haus in South Beach, Miami, und "300 Paar Schuhe" oder auch, dass sie mit Missy Elliott und Produzent Timbaland zusammenarbeiten kann. Man merkt in ihren eigenen Texten: Amy wollte, dass die Leute zu ihr aufschauen. Und das hat sie auch geschafft. Obwohl sie schon zwölf Jahre tot ist, ist sie mit ihrer Retro-Soul-Stimme immer noch eine Ikone der britischen Pop Musik. 2006 hat sie mit dem Album Back to Black ihren internationalen Durchbruch geschafft, insgesamt hat sie sechs Grammys gewonnen.

2011 ist Amy Winehouse im Alter von 27 Jahren dann an einer Alkoholvergiftung gestorben. Es war zwar vorher schon ein offenes Geheimnis, dass sie Drogen- und Alkoholprobleme hatte – sie selbst hat darüber aber nicht gern öffentlich gesprochen. Sie wollte nicht viel preisgeben und hat ihre Privatsphäre ja immer sehr stark verteidigt. Man erfährt in Ansätzen etwas über die Hintergründe von Amy Winehouse‘ Problemen. Einige Tagebucheinträge über Diäten weisen zum Beispiel auf ihre Essstörung hin. Kurz nach ihrem Tod hat ihr Bruder Alex gesagt, dass die Bulimie sie tödlich geschwächt habe. Die Eltern der Sängerin haben das Vorwort zum Buch geschrieben und schreiben da: "Wir können auch nicht sagen, dass wir sie verstanden haben".

Man kann sich auch fragen, wie einverstanden Amy Winehouse selbst mit so einem Buch gewesen wäre. Andererseits ist der Erlös für einen guten Zweck gedacht: Er geht vollständig in die Amy Winehouse Foundation, die sich für benachteiligte Jugendliche und in der Drogenprävention einsetzt. "Amy Winehouse: In Her Words" erscheint in voller Länge am Donnerstag (31.08.23).