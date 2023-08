Good News für US-Rapperin Megan Thee Stallion

Im Song "Who Me" rappt die Texanerin: "Jeder weiß wer mich angeschossen hat!". Dabei geht es um ihren kanadischen Musiker-Kollege Tory Lanez, der im Dezember schuldig gesprochen wurde, Megan Thee Stallion in den Fuß geschossen zu haben. Nach zweieinhalb Jahren, vielen Verzögerungen im Prozess und jeder Menge Frust und Trauma für die Rapperin aus San Antonio, wurde jetzt das Strafmaß für ihren Peiniger verkündet: Zehn Jahre Haft für Tory Lanez, das Höchststrafmaß lag bei 22 Jahren, die Anklage hatte 13 Jahre gefordert.

Bis auf den letzten Prozesstag vor ein paar Stunden hatte Tory Lanez vor Gericht seine Unschuld beteuert, Megan Thee Stallion immer wieder unterschwellig gedroht und mit seinen Anwälten jede nur mögliche Verzögerungstaktik gefahren. Kurz vor Verkündung des Strafmaßes hat er sich dann plötzlich reumütig gezeigt und behauptet, er übernehme die volle Verantwortung für seine Tat und wenn er sie zurück nehmen könne, würde er es tun. Er hatte mit seinen Anwälten auf "unschuldig" plädiert – ein Geschworenengericht hatte ihn im Dezember trotzdem für schuldig befunden.

Als das Strafmaß verkündet wurde, sah Tory Lanze laut Berichten überrascht aus. Ich frage mich tatsächlich, was in so einem Kopf vorgeht. Laut Schilderung hat er seine Waffe nach zurückgewiesenen Avancen auf Megan Thee Stallion gerichtet, als sie vor einer Party aus dem Auto gestiegen ist. Er soll dann zu ihr gesagt haben "tanz!" und ihr in den Fuß geschossen haben. Megan Thee Stallion war zuletzt nicht mehr persönlich vor Gericht erschienen, ihre Statements hat sie von ihren Anwälten verlesen lassen. Die Begründung: sie müsse auf ihre mentale Gesundheit achten.

Tatsächlich hatten sich nur wenige Musiker und Musikerinnen-Kollegen hinter die Rapperin gestellt. Im Gegenteil: Immer wieder wurde sie von Leuten aus Tory Lanez Gefolgschaft in Frage gestellt und teilweise sogar offen bedroht.Tory Lanez hat ein ganzes Album aufgenommen, auf dem er die Ereignisse leugnet und Megan diffamiert. Das Strafmaß hätte eigentlich auch schon gestern verkündet werden sollen, der Prozesstag hat aber nicht gereicht, um all die Plädoyers über Tory Lanez Charity Arbeit und die vielen Briefe mit Bitten um ein mildes Urteil für ihn zu verlesen. Tory Lanez Anwälte haben angekündigt in Berufung gehen zu wollen.

Bombino mit neuer Single "Ayo Nigla"

Brandneuen Global Sounds kommen heute von Wüstenblues-Legende Bombino. Seine neue Single "Ayo Nigla" besticht mit reduzierten Klängen und intimer Zerbrechlichkeit. Bombino begleitet sich lediglich selbst mit der Gitarre, seine neue Single ist ein Liebeslied. "Wo immer ich gerade bin, ich sehne mich nach der Liebe, die du in mein Herz gepflanzt hast" singt Bombino. "Ayo Nigla" heißt sein neues Lied, das bedeutet übersetzt "Komm, lass uns gemeinsam gehen". Im Song trauert der Tuareg-Musiker um eine junge, unerwiderte Liebe. Er schreibt dazu: "Meine Zuneigung wurde ignoriert, und ich blieb mit Einsamkeit in meiner Seele zurück."

Rund zwei Wochen nach dem Putsch in Niger bekommt dieses Liebeslied nochmal eine zusätzliche Ebene. Bombino lebt in Tchirozérine, nordöstlich der nigrischen Hauptstadt Nyamey, seine Heimatregion ist auch von den Unruhen betroffen. Aktuell ist er noch in Europa auf Tour, morgen spielt er in Portugal, am Wochenende ist er auf einem Festival in Sachsen. Sollte der Militär-Putsch in seiner Heimat anhalten, muss auch Bombino überlegen, wo er bleibt. Seine Musikerkollegen und Landsmänner von Mdou Moctar sitzen ja aktuell in den Vereinigten Staaten fest.

Fans und Kollegen unterstützen die Musiker in dieser Zeit mit einer Go-Fund-Me-Kampagne. Die Staats und Regierungschefs der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft hoffen aktuell auf eine diplomatische Lösung. Nach seinen Konzerten in Europa geht es für Bombino im September erst mal noch weiter in die USA. Am 15. September erscheint außerdem sein neues Album "Sahel" - aufgenommen in Marokko und produziert von David Wrench, der auch schon mit anderen Big Names wie David Byrne, Frank Ocean, Caribou oder The xx gearbeitet hat