Support für US-Sängerin Lizzo

Grimes steht zu Lizzo

Nachdem letzte Woche drei frühere Tänzerinnen Zivilklage unter anderem wegen Mobbing, Bodyshaming und sexueller Belästigung gegen die Sängerin aus Detroit eingereicht haben, stellt sich jetzt Pop-Star-Kollegin Grimes hinter Lizzo. In ihrem Twitter-Statement schreibt die kanadische Sängerin: "Ich liebe Lizzo. Ich sage nicht, dass ich den Leuten nicht glaube, wenn solche schlimmen Dinge passieren, aber auch mir ist es passiert, dass Tänzer und Tänzerinnen bei ihrer Arbeit für mich auf eine Weise schlecht behandelt wurden, über die ich erst viel später herausgefunden habe. Vielleicht sieht es in der Sache schlecht für sie aus. Aber Loyalität ist mir wichtig. Und Lizzo war ein Jahrzehnt lang freundlich zu mir und anderen, bevor sie "cool" war, und sie hat sich bei mir gemeldet, als niemand sonst sich um mich gekümmert hat. "

Grimes Support kommt, nachdem andere Kolleginnen sich vermeintlich von Lizzo abgewandt haben. Fans war zum Beispiel aufgefallen, dass Beyoncé bei ihremTourauftritt in Boston Lizzo aus ihrer berühmten Songzeile gestrichen hatte. Bei Live-Auftritten zählt Beyonce in "Break My Soul" Schwarze Sängerinnen auf, die sie besonders feiert: Nina Simone, Lauryn Hill, Nicky Minaj oder Erykah Badu ... In Boston wurde Lizzo dabei zuletzt ausgelassen. Allerdings hat Queen B sie in Maryland zuletzt wieder erwähnt. Nach der Nachricht über die Zivilklage gegen Lizzo, die sich gegen alle Vorwürfe bereits heftig gewehrt hat, ist ihr Bild allerdings in der Öffentlichkeit merklich erschüttert und viele Fans sind schockiert. Bei Insta hat sie über 150 Tausend Follower verloren und auch die Airplays und Streamingzahlen von Lizzos Musik sind seit den Vorwürfen runter gegangen.

Travis Scott: "Utopia" ist endlich da

Fünf Jahre mussten Fans auf ein neues Album von Travis Scott warten - jetzt ist "Utopia" nach jahrelangen Gerüchten über ein baldiges Release, angedeuteten Ankündigungen und unterschwelligen Teasings endlich da.

Das Warten hat sich gelohnt, mit seiner neuen Scheibe steigt der US-Rapper aus Houston Texas gleich auf Platz Eins der deutschen HipHop-Charts ein. Einen ähnlichen Erfolg kann Travis Scott auch im United Kingdom verbuchen, auch dort steigt er an der Spitze ein - und zwar der Albumcharts. Außerdem ist "Utopia" drei Tage nach Release schon der in diesem Jahr bisher meistgestreamte Langspieler überhaupt. Das liegt unter anderem an der imposanten Liste der Feature-Gäste. Mit am Start sind zum Beispiel Global-Pop-Giganten wie Beyoncé, Drake, Bad Bunny, The Weeknd oder SZA.

Das Release seines vierten Studioalbums wurde zuletzt wegen der Tragödie bei seinem Astroworld Festival verschoben, bei dem eine Massenpanik entstanden ist und zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Eine Erfahrung, die Travis Scott sicher nachhaltig auf den Boden der Tatsache geholt hat. Gerade erst hat er sich mit den Familien der Opfer außergerichtlich geeinigt, nachdem schon Ende Juni eine Anklage gegen ihn von einem Geschworenengericht in Texas abgewiesen wurde.

Am Freitag hat er dann "Utopia" ganz überraschend gedroppt. 19 Songs - ausschließlich als Digitalrelease, dafür aber mit dazugehörigem Kino-Film. "Circus Maximus" heißt der Streifen, genau wie der zwölfte Song auf Travis Scotts neuem Album, der eines der Features mit The Weeknd ist.