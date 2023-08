Bigflo & Oli sagen Auftritt in Tunesien ab

Immer mehr Künstler weigern sich, in Tunesien aufzutreten. Nach dem Rapper Gims tut dies nun auch das französische Hip-Hop-Duo Bigflo & Oli. Aus Protest haben Bigflo & Oli einen Festivalauftritt in Tunesien vorerst abgesagt. Es geht um den Umgang der tunesischen Regierung mit Migranten. Wir haben bereits Anfang der Woche berichtet, dass der Rapper Gims nicht zum Urban Music Festival auf Djerba fährt. Er schrieb auf Instagram: "Kinder, Frauen und Männer, die von Tunesien nach Libyen abgeschoben wurden, leben unter unmenschlichen Bedingungen". Hintergrund ist, dass Tunesien in den vergangenen Wochen viele Afrikaner sehr willkürlich abgeschoben hat. Hunderte Migranten sollen in der Wüste ausgesetzt und von der Polizei gewaltsam behandelt worden sein. Die beiden Musiker Bigflo & Oli haben ihr Konzert beim Karthago-Festival in Tunesien kurzfristig abgesagt. Sie kritisieren die tunesische Regierung und deren Asylpolitik. In ihrer Instagram-Story schreiben sie: "Wir haben viel geredet. Wir wollen die Show heute Abend nicht machen, weil wir die aktuelle Situation kennen". Die beiden Brüder Bigflo & Oli haben algerische und argentinische Wurzeln. Sie lassen offen, ob sie das Konzert nachholen, wenn sich die Lage bessert. Das Festival dauert noch bis zum 19. August. Sollte ihr Auftritt stattfinden, wollen sie ihre Gage der Hilfsorganisation "Ärzte der Welt" spenden.

Spende für nigrischen Musiker Mdou Moctar & Band

Seit dem Militärputsch in Niger haben viele Menschen das Land verlassen. Andere können nicht in ihre Heimat zurückkehren. Zum Beispiel der Gitarrist Mdou Moctar und seine Bandkollegen. Sie waren auf Tournee in den USA, als der Putsch ausbrach. Jetzt gibt es eine Crowdfunding-Aktion, damit sie vorerst in den USA bleiben können. Mdou Moctar und zwei seiner Bandkollegen sitzen auf unbestimmte Zeit in den USA fest. Der nigrische Singer-Songwriter ist ein wichtiger Vertreter des Tuareg-Blues. Sie waren den größten Teil des Jahres auf Tournee in den USA und Australien. Ein Freund der Musiker hat eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet. Denn die Künstler brauchen nicht nur Geld, um ihren Aufenthalt in den USA zu finanzieren, sondern auch, um ihre Familien zu ernähren. Und tatsächlich haben viele gespendet. Ziel war es, 50.000 Dollar zu sammeln. Bis jetzt sind mehr als 70.000 Dollar zusammengekommen. Ungefähr 1800 Menschen haben gespendet. Auf der Seite heißt es: "Diese Kampagne soll ihnen helfen, alles zu bekommen, was sie brauchen, um ihre Zeit in den USA sicher zu verbringen. Alle Spenden werden direkt verwendet, um Unterkunft, Verpflegung, Gesundheitsversorgung, Reisen und alle anderen Notwendigkeiten in Amerika zu sichern". Und gestern hat sich der Initiator der Aktion noch einmal online bedankt. Er schreibt: "Wir sind völlig überwältigt von der Flut der Unterstützung. Alle Gelder, die über unser ursprüngliches Ziel hinausgehen, werden für die Großfamilien der Band verwendet, die von den Unruhen betroffen sind".