Ghali fordert Unterstützung für Seenotrettung

Taylor Swift soll Shows in Los Angeles verschieben

Taylor Swift tritt heute in Los Angeles auf; sechs Auftritte im ausverkauften SoFi-Stadium. Zuvor hatten ihr dutzende Politiker:innen auf lokaler und staatlicher Ebene sie aufgefordert, ihre Konzerte in Los Angeles aus Solidarität mit den streikenden Hotelangestellten zu verschieben. In einem offenen Brief an Taylor Swift schreiben sie, dass ihre Tour den Hotels der Region viel Geld bringe, da einige Unterkünfte ihre Preise "verdoppeln und verdreifachen", nur weil sie kommt. Auf der anderen Seite, so heißt es weiter, könnten es sich viele Zimmermädchen und andere Hotelangestellte nicht leisten, in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu wohnen, und einige würden sogar in ihren Autos schlafen. Die Vizegouverneurin von Kalifornien schreibt in ihrem Brief: "Hotelangestellte kämpfen um ihr Leben. Sie kämpfen für einen existenzsichernden Lohn. Sie haben gestreikt. Nun bitten sie um Ihre Unterstützung. Stellen Sie sich auf die Seite der Hotelangestellten und verschieben Sie Ihre Konzerte.“ Taylor Swift hat bisher nicht reagiert. Stattdessen hat sie den Lastwagenfahrern, die das Equipment für ihre Show durch die Gegend fahren, ein kleines Trinkgeld gegeben. Jeder von ihnen erhielt einen Scheck über 100.000 Dollar. Als Dankeschön dafür, 24 Wochen von zu Hause weg zu sein.

Keine Entschädigung für Musiker:innen

Musiker:innen in Deutschland haben keinen Anspruch auf Entschädigung während des Corona-Lockdowns. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hatte ein Berufsmusiker, der eine Musik- und Filmproduktionsfirma betreibt und Leiter einer Band ist. Nach seiner Aussage bestehen rund 90 Prozent seiner Aufträge aus Live-Auftritten. Dem Musiker seien beim ersten Lockdown zwischen März und Juni 2020 dadurch ein Verdienstausfall in Höhe von mehr als 8.000 Euro entstanden. Er meinte, dass das Land Baden-Württemberg dafür haften müsse. Es habe mit der Corona-Schutzverordnung unzulässig in seine Berufs- und Kunstfreiheit eingegriffen. Das Veranstaltungsverbot komme einer Enteignung gleich. Das sah der Bundesgerichtshof anders und hat die Klage abgewiesen. In der Begründung heißt es: Das Land habe mit den Veranstaltungsverboten die Pandemie bekämpfen und die Bevölkerung schützen wollen. Die Maßnahmen seien verhältnismäßig gewesen. Zudem habe das Land die finanziellen Auswirkungen durch Corona-Soforthilfen abgemildert. Etwa mit Hilfen von bis zu 9.000 Euro für Kleinstunternehmer. Da der Kläger aus Bayern kommt, gab es eine zusätzliche Möglichkeit für Solo-Selbstständige Gelder erhalten.

Lizzo äußert sich zu Vorwürfen

Die US-amerikanische Sängerin und Rapperin Lizzo wurde verklagt: Drei ehemalige Tänzerinnen von ihr werfen Lizzo und Teilen ihres Teams unter anderem sexuelle Belästigung vor. In einem Instagram Post äußert sich Lizzo jetzt zu den Vorwürfen und schreibt:

"Die letzten paar Tage waren herzzerreißend schwierig und überwältigend enttäuschend. Meine Arbeitsmoral und mein Respekt wurden in Frage gestellt. Mein Charakter wurde kritisiert. Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich und zu empörend, als dass ich nicht darüber sprechen würde.“ Lizzo

Die drei ehemaligen Tänzerinnen beschreiben in einer weitreichenden Klage gegen Lizzo, ihre Tourneegesellschaft und die Chefin ihrer Tanzgruppe feindselige Arbeitsbedingungen und werfen ihnen unter anderem rassistische Beleidigung, Mobbing und sexuelle Nötigung vor. Sie werfen Lizzo außerdem vor, sie unter Druck gesetzt zu haben, in Amsterdam an einer Live-Sexshow teilzunehmen. Dabei sollten sie die nackten Personen intim berühren. Lizzo schreibt jetzt in ihrem Statement: "Ich gehe zwar sehr offen mit meiner Sexualität um und drücke mich aus, aber ich kann es nicht akzeptieren oder zulassen, dass andere diese Offenheit nutzen, um mich als etwas darzustellen, was ich nicht bin." Lizzo schreibt, es würde nichts geben, was sie ernster nimmt, als den Respekt, den Frauen auf der Welt verdienen. Lizzo spricht von „aufsehenerregenden Geschichten“, die von Leuten kommen, die sich auf Tour unprofessionell verhalten haben sollen. Sie schreibt, dass sie nicht der Bösewicht ist, als den sie "die Leute und die Medien in den letzten Tagen dargestellt haben". Lizzo möchte aber auch nicht als Opfer betrachtet werden, schreibt sie in dem Statement. Am Ende des Instagram Postings bedankt sie sich noch bei allen, die ihr in dieser schwierigen Zeit helfen: "Ich bin zwar verletzt, aber ich werde nicht zulassen, dass die gute Arbeit, die ich in der Welt geleistet habe, dadurch in den Schatten gestellt wird." Durch die Klage der Ex-Tänzerinnen gegen Lizzo und ihr Team ist noch nichts bewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung.