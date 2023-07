Wizkid bricht Rekord in London

Der nigerianische Afrobeats Star Wizkid hat am Samstag Geschichte geschrieben: Er ist als erster afrikanischer Künstler überhaupt im Londoner Tottenham Hotspur Stadion aufgetreten. Der Musiker ist fast eine Stunde später als angekündigt auf die Bühne gekommen, aber für die Fans war es egal. Als Wizkid auf die Bühne kam, hat sich das Stadion in eine Galaxie aus Telefonlichtern verwandelt. Es sollen rund 80.000 Fans im ausverkauften Stadion gewesen sein.

Der Grammy-Gewinner Bigwiz – wie er sich in letzter Zeit selbst nennt – hat Musik aus seinen fünf Alben gespielt. Es gab eine klangvolle Mischung aus R&B und Hip-Hop mit Afrobeats zu hören und viel Show und Pyrotechnik. Aber einige Fans waren nach seinem Auftritt enttäuscht, weil Wizkid keine großen Stars mit auf die Bühne gebracht hatte. Es gab eine kurze Pause und da haben die Fans Burna Boy oder Skepta gerufen und es wurde das Gerücht verbreitet, dass diese Stars kommen würden. Aber die Pause war nur letztendlich, damit Wizkid sein Outfit wechseln konnte. Trotzdem wird sein erfolgreiches Stadion-Debüt in der afrikanischen Diaspora groß gefeiert.

12.000 Menschen feiern bei der COSMO Odyssee

Die Jubiläumsausgabe der COSMO Odyssee ging am Samstag zu Ende. Seit 25 Jahren gibt es diese Konzertreihe umsonst und draußen. Die Bilanz sieht positiv aus: Zwölf Konzerte in drei Wochen auf vier Bühnen im Ruhrgebiet. Insgesamt haben rund 12.000 Fans auf unserem Roadfestival gefeiert. Mit Bia Ferreira aus Brasilien, der belgisch-kongolesischen Sängerin Reinel Bakole zusammen mit dem Kölner Ensemble Muito Kaballa, sowie der internationalen Band Light in Babylon. Das Wetter war zwar für ein Festival durchwachsen und die Regenschirme haben manchmal das Bild vor der Bühne dominiert, aber die Fans ließen sich ihre Tanz- und Feierlaune nicht verderben.

Die Stimmung war trotzdem gut. Egal ob in Mülheim, Bochum, Hagen oder Recklinghausen, die Leute haben Spaß gehabt. Etwa zu der Musik der queeren Sängerin Bia Ferreira - mit den ambitionierten Texten und ihren politischen Botschaften - oder zu den Global Grooves aus Afrobeat, HipHop, Soul und Jazz von Muito Kaballa. In einer erstmaligen Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen wurden gezielt Menschen mit Beeinträchtigungen zu den Open-Air-Konzerten eingeladen. Das war eine erfolgreiche Initiative und soll fortgesetzt werden. Am kommenden Sonntag strahlen wir bei COSMO Konzerte die Show von Light in Babylon aus.

Taliban verbrennen Musikinstrumente

Seit fast genau zwei Jahren sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Nachdem sie damals die Musik verboten haben, haben viele Artists das Land verlassen, darunter Popsängerin Aryana Sayeed. Jetzt haben die Taliban mit einer Aktion gegen die Musikszene im Land für neue Ängste gesorgt. Mitglieder der Moralpolizei haben in der Provinz Herat, im Westen von Afghanistan dutzende Musikinstrumente verbrannt. Die staatliche afghanische Nachrichtenagentur hat ein Foto veröffentlicht wie ein Haufen von Musikinstrumenten und Musikanlagen durch das riesige Feuer zerstört werden. Vier Mitglieder der Taliban stehen in ihren weißen Trachten mit Turban davor und freuen sich über die Aktion.

Als Begründung für diese Aktion haben die Taliban angegeben, dass Musik die Jugend in die Irre führe. Das hat das örtliche Büro des zuständigen Moral-Ministeriums mitgeteilt. "Die Förderung von Musik führe zu moralischer Verdorbenheit. Das Spielen von Instrumenten bringe die Jugend auf Abwege und zerstöre die Gesellschaft." Genau deswegen haben viele Artists das Land verlassen. Aryana Sayeed ist damals unter dramatischen Umständen in letzter Sekunde durch die Amerikaner evakuiert worden. Sie wohnt jetzt in Istanbul. Sängerin Somayeh Karimi ist nach Italien gegangen. Oder das nationale Jugendorchester Afghanistans ist beispielsweise komplett nach Portugal geflohen. Vor kurzem haben die Taliban sogar verboten, dass man auf Hochzeiten Musik spielt.